Cronaca



Sicurezza urbana, Silp-Cgil critica sul decreto Salvini

martedì, 27 novembre 2018, 17:12

di eliseo biancalana

Si è svolto oggi a Palazzo Ducale il convegno "Sicurezza urbana. Dal decreto Minniti al decreto Salvini", organizzato dal Silp (Sindacato italiano lavoratori polizia di stato). Ospite d'onore il segretario nazionale Daniele Tissone.

Silp-Cgil dà un giudizio critico sul decreto Salvini che è in corso di approvazione alla Camera dei deputati. "Intanto che la materia venga trattata con decreto non ci entusiasma" ha commentato a La Gazzetta di Lucca il segretario Tissone, spiegando che il sindacato avrebbe preferito una legge. "Lo vediamo più come un decreto sull'immigrazione, poco preventivo e molto repressivo del fenomeno dell'immigrazione che rischia anche dei profili di illegittimità" ha proseguito il segretario. Sul tema della sicurezza urbana, Silp Cgil pone soprattutto un problema di investimenti. "Negli ultimi 10 anni la polizia di stato è diminuita di 10mila unità – ha spiegato Tissone –. Quindi investire è la parola d'ordine che può risolvere i problemi della sicurezza in questa provincia, come in tutte le province d'Italia".

Il convegno ha visto gli interventi di Sergio Bedessi (comandante polizia municipale Pistoia), Carlo Pasquariello (dirigente della divisione anticrimine della questura di Lucca), Matteo Bartolini, (ispettore della polizia municipale di Lucca), Rossano Rossi (segretario generale della Cgil Lucca) e Marco Noero (segretario regionale Silp-Cgil Toscana). "Per noi del Silp-Cgil è importante il tema della sicurezza urbana – ha spiegato il segretario provinciale Antonio Losacco –. Abbiamo voluto organizzare questo convegno per porre attenzione alle insicurezze che il cittadino vive quotidianamente". Dopo il convegno, nel pomeriggio, si è svolto il congresso provinciale del sindacato.