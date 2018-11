Cronaca



Sosta su aiuole e marciapiedi: centinaia di contravvenzioni

sabato, 3 novembre 2018, 19:36

Giornata di picco per i visitatori di Lucca Comics & Games, superati i 70mila biglietti giornalieri venduti. Durante la consueta riunione pomeridiana al Centro operativo comunale della Protezione Civile di Lucca si è fatto il punto sulla situazione della città. Trenitalia ha registrato l'arrivo entro le 15.30 di 29800 persone (circa 9600 da Pisa, 11800 da Firenze, 8400 da Viareggio). I parcheggi straordinari sono completamente esauriti; per domani (domenica 4) restano liberi da prenotazione circa 1000 posti auto al polo Fiere, 300 a Campo di Marte, 250 alle Tagliate), il servizio di collegamento con il Polo Fiere è stata portato a quattro navette che saranno utilizzate anche domani. Per quanto riguarda il 118 alle ore 16 si erano registrati 30 interventi di basso livello di intensità di cure di cui solo due hanno determinato il trasporto dei pazienti al pronto soccorso dell'Ospedale San Luca. Il traffico è stato molto intenso soprattutto fra le 9 e le 11 quando si sono segnalati rallentamenti agli ingressi dei parcheggi di via delle Tagliate e in viale Luporini per il grande afflusso di pullman.

Sul fronte della Polizia Municipale si segnalano oltre i consueti controlli in centro storico, verifiche ai parcheggi e in particolare Don Baroni e Palutucci, verifiche a due parcheggi non autorizzati. Una sanzione per accattonaggio molesto e vendita abusiva su area pubblica con sequestro della merce, due multe sempre per accattonaggio molesto con sequestro denaro raccolto, un verbale per commercio abusivo, relativo DASPO e sequestro merce. Sono stati svolti 14 controlli di venditori su area pubblica con concessione nei viali della circonvallazione, elevata una sanzione per pubblico spettacolo senza autorizzazione con relativa cessazione attività sulle Mura, multa peroccupazione abusiva di suolo pubblico fuori porta Santa Maria, una verifica di volantinaggio risultata regolare, 3 multe per commercio su area interdetta (vendita non autorizzata di generi alimentari viali delle Mura).

Infine effettuate tre rimozioni di veicoli, 393 sanzioni amministrative al codice della strada (la maggior parte delle qualiparcheggi su marciapiede), 118 multe hanno riguardato la sosta su area verde (aiuole o parchi).