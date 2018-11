Cronaca



Spaccia cocaina, marocchino in manette

venerdì, 9 novembre 2018, 08:52

Un cittadino marocchino di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri di Lucca per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I militari, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio, sono stati prima attirati, nella zona di San Concordio, da un 40enne lucchese in bicicletta, sospettato di fare uso di sostanza stupefacente. Ritenendo dovesse incontrare qualcuno per acquistare della droga, i carabinieri hanno seguito i suoi movimenti, fino a quando, dopo aver incrociato un cittadino straniero, hanno deciso di controllare entrambi, sorprendendoli in possesso di quattro dosi di cocaina, per un perso complessivo di tre grammi circa e della somma di 150 euro, corrispettivo per la cessione.



Lo straniero, di origine marocchina, ma con cittadinanza italiana, è stato rinvenuto in possesso anche di altro materiale atto al confezionamento e allo spaccio della droga. Il marocchino, in Italia da molti anni e senza precedenti penali, è stato trattenuto in caserma in attesa del processo con rito direttissimo che si terrà questa mattina. Ai carabinieri ha riferito di svolgere attività lavorativa come muratore e di aver sempre osservato le leggi, fino a quando, per necessità derivanti dal sostentamento della propria famiglia, composta dalla moglie e da due figli minori, in un momento di minori opportunità lavorative, è caduto nella tentazione dello spaccio di stupefacenti.



Il 40enne lucchese, cuoco in un noto ristorante cittadino, sarà segnalato alla Prefettura di Lucca come assuntore di stupefacente.