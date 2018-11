Cronaca



Studenti del Paladini in piazza per le cattive condizioni della scuola

mercoledì, 21 novembre 2018, 10:07

di gabriele muratori - barbara ghiselli

Un gruppo di circa 150 studenti dell'istituto Paladini, diviso tra l'ex palazzina del centro trasfusionale all'ospedale campo di Marte e i container collocati lì nei pressi, ha protestato per le cattive condizioni della scuola radunandosi in piazza Grande a Lucca.



"Curate la vostra scuola ci hanno detto. E noi oggi lo facciamo venendo qui e parlando tra di noi con l'intenzione di stilare una serie di problematiche da portare poi in provincia". Così un gruppo di studenti ha spiegato le ragioni del raduno.



Gli alunni hanno passato poi in rassegna le problematiche rilevate: "L'acustica nei container è pessima - hanno dichiarato - e le fotocopie vengono fatte solo a pagamento. Fino a ieri, poi, nella palazzina dell'ex ospedale campo di Marte non erano ancora accesi i termosifoni e, visto il freddo degli ultimi giorni, alcuni alunni non sono stati bene proprio a causa di questa situazione. Mentre nel container il riscaldamento è troppo alto e non può essere regolato in alcun modo. Ci sono infiltrazioni di acqua in alcune classi. E alcune di esse sono parzialmente illuminate. In caso di calamità molti banchi non risultano a norma perché troppo bassi. Dal primo piano al piano terra, infine, c'è la sala insegnanti e gli studenti sono costretti a passare da fuori".



Tutte problematiche che vanno ad aggiungersi, secondo gli studenti scesi in piazza, al fatto che in entrambi luoghi mancherebbero la campanella e un posto dove ritrovarsi per fare l'assemblea di istituto.



"Chiediamo - concludono gli alunni - una maggiore comunicazione con la scuola e che la manutenzione sia fatta in orario non scolastico".