Cronaca



Udienza del rene, Dal Porto: “Mi sento deluso, frustrato e preso in giro”

lunedì, 12 novembre 2018, 16:32

di barbara ghiselli

“Mi sento deluso, frustrato e preso in giro”. Queste le parole, dopo l'udienza tenutasi questa mattina, di Guido Dal Porto, 58 anni, ex imprenditore di San Ginese, al quale nell'aprile 2016 fu asportato per errore il rene destro sano, al posto del sinistro colpito da un tumore.

Due anni e mezzo, anzi, anche di più dal 14 aprile 2016, quando accadde il drammatico fatto che cambiò la vita di Dal Porto e dei suoi familiari. Nella precedente udienza del 3 ottobre l'avvocato Marco Meoli, difensore dell'Asl, aveva annunciato al giudice Stefano Billet, che durante l'udienza odierna sarebbe stata fatta un'offerta soddisfattiva da parte dell'Asl a Dal Porto e invece ciò non è avvenuto. Fino ad oggi Dal Porto, vittima del tragico errore, ha ricevuto come provvisionale, un anno fa, una somma di 100 mila euro stanziati dalla Regione. Il processo vede imputati i tre medici accusati dal pm Elena Leone di lesioni personali gravissime, aggravate da colpa medica: Claudia Gianni, medico radiologo che aveva refertato la Tac, commettendo un errore materiale con scambio del lato destro per il sinistro; Stefano Torcigliani, medico urologo che effettuò l'intervento chirurgico e Giuseppe Silvestri, urologo di Pescia, che era il secondo operatore in sala.

Durante l'udienza di questa mattina sono stati ascoltati i consulenti tecnici nominati dal giudice: Davide Vicini, urologo e docente universitario di Pavia e Luca Tajana, noto anche come co – firmatario della relazione conclusiva dell'autopsia sul corpo di Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate di Sopra uccisa nel 2010. E' stata ascoltata anche Barbara Aloisi, infermiera del blocco operatorio dell'ospedale San Luca di Lucca. “ I consulenti nominati dal giudice hanno appurato che sebbene la Tac fosse stata fatta bene, - ha dichiarato Dal Porto - è stato trascritto il rene sbagliato. Da lì dovevano essere eseguiti degli accertamenti che però non sono avvenuti o meglio sono stati fatti in maniera incompleta e, arrivati al momento dell'operazione né l'urologo, né l'aiuto si sono accorti che il rene non era quello giusto e questo, nonostante la strumentazione della sala operatoria fosse perfetta”. Dal Porto ha poi ricordato quanto detto dal dottor Davide Vicini durante il processo, ovvero che se l'operazione fosse avvenuta sul rene giusto adesso avrebbe l'85 per cento di possibilità che il tumore non si riprentasse. “Non c'è momento nella giornata – ha detto – in cui non pensi a quello che mi è successo. La paura di quello che sarà il mio futuro mi accompagna sempre e devo ringraziare i miei figli e mia moglie che, tentano di darmi la forza per andare avanti e fanno dei sacrifici per starmi il più accanto possibile”. Presente all'udienza anche il figlio Giacomo che ha portato la sua testimonianza davanti al giudice.

Guido Dal Porto è assistito in questo processo dall'avvocato di parte civile Veronica Nelli. Era assente l'avvocato Marco Meoli, difensore dell'Asl e in sua sostituzione c'era l'avvocato Tiziana Mannocci.

La prossima udienza è fissata per il 9 febbraio 2019.