Cronaca



“Un panettone per la vita”, Admo torna nelle piazze italiane

mercoledì, 28 novembre 2018, 11:49

Sabato 1 e domenica 2 dicembre i volontari dell’Associazione Donatori Midollo Osseo tornano nelle piazze italiane con l’iniziativa “Un Panettone per la Vita”.

Un’occasione per trovare #ilregalogiusto per questo Natale. Un panettone ed un pandoro Admo, infatti, non sono solo buoni. Sono buoni 2 volte, perché aiutano a divulgare il messaggio di solidarietà e a raccogliere fondi a sostegno di tutte quelle attività di sensibilizzazione fondamentali per aumentare il numero degli iscritti al Registro Donatori (IBMDR).

Admo si occupa, infatti, dei donatori di midollo osseo, dalla fase di informazione, all’iscrizione, al reperimento in caso di compatibilità, fino alla donazione effettiva. Tutte queste attività vengono svolte dall’Associazione che ne sostiene interamente i costi grazie alla generosità di tutti voi.

“Un Panettone per la Vita” ha permesso, infatti, in questi anni di informare la popolazione sulla donazione di midollo osseo aumentando sensibilmente il numero dei donatori italiani iscritti al Registro, che oggi sono oltre 400.000. Un grande numero, eppure non sufficiente, perché in caso di donatore non consanguineo la compatibilità con la persona malata in attesa di trapianto si verifica in 1 caso su 100.000.

Nei gazebo e nei desk Admo allestiti per l’occasione potrete trovare, a fronte di un’offerta, panettoni e pandori di qualità racchiusi in eleganti confezioni, e soprattutto potrete chiarire ogni dubbio e ricevere tutte le informazioni necessarie per diventare donatori di midollo osseo.

Queste le piazze nella provincia di Lucca:

venerdi 30 novembre

VIAREGGIO Coop (dalle 9 alle 19)

sabato 1 dicembre

LUCCA MediaWorld (dalle 9 alle 19)

CASTELNUOVO (dalle 9 alle 18)

domenica 2 dicembre

PORCARI "Natale a Porcari" (dalle 9 alle 19)

STAZZEMA Pontestazzemese "Festival della Montagna" (dalle 9 alle 19)

martedi 4 dicembre

VIAREGGIO Ospedale Versilia (dalle 9 alle 13)



Per conoscere tutte le piazze: https://admo.it/natale-2018/

Per tutte le info sulla donazione: www.iltipogiusto.it - admolucca@admotoscana.it