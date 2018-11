Cronaca



Vaccino antinfluenzale, in rete notizie vecchie e fuorvianti

venerdì, 16 novembre 2018, 16:26

Stanno circolando in queste ore sui canali social (Facebook e Twitter) notizie vecchie e fuorvianti sul vaccino antinfluenzale, secondo le quali Aifa (Agenzia italiana del farmaco) avrebbe vietato l'utilizzo dei vaccini, in quanto responsabili di decessi.

Sul suo sito, Aifa smentisce decisamente queste notizie: "Gli articoli citati - si legge sul sito dell'Agenzia del farmaco - risalgono in realtà al 2014 e riportano notizie di decessi che in nessun caso sono stati correlati alla somministrazione dei vaccini, come è emerso dagli approfondimenti scientifici condotti in seguito dalle autorità nazionali ed europee".



"Si tratta dunque - chiarisce ancora Aifa - di una notizia fuorviante, che rischia di arrecare danno alla campagna di vaccinazione antinfluenzale in corso. Aifa ribadisce l'importanza di vaccinarsi contro l'influenza stagionale, in particolare per le categorie più a rischio (soprattutto anziani e persone di tutte le età con patologie di base che aumentano il rischio di complicanze in corso d'influenza), e di non lasciarsi condizionare da false notizie circolanti in rete".

La Regione Toscana riprende e rilancia l'invito di Aifa a ignorare queste bufale e a vaccinarsi. Ad oggi, il servizio di farmacovigilanza della Regione non ha ricevuto alcuna segnalazione di eventi avversi da vaccino, né tantomeno di decessi.