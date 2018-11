Cronaca



Via del Brennero chiusa per il completamento dei lavori Geal

venerdì, 9 novembre 2018, 17:31

Dalle ore 21 di questa sera (venerdì 9 novembre) alle ore 6 di lunedì 12 novembre chiude al transito la via del Brennero nel tratto interessato dai lavori Geal in prossimità all'intersezione con via Matteo Civitali (cabina Orzali), il tratto fra via Matteo Civitali e via dei Salicchi sarà quindi accessibile solo per i residenti e le attività economiche. I lavori si svolgeranno anche in orario notturno per limitare i disagi alla circolazione veicolare che sarà deviata sulla viabilità circostante come indicato in loco dalla cartellonistica. Dalle 6 di Lunedì 12 novembre fino alle ore 6 di sabato 17 novembre – fine dei lavori - la via del Brennero riaprirà a senso unico in direzione nord (verso Ponte a Moriano) nel tratto fra via Matteo Civitali e via dei Salicchi.