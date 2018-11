Cronaca



Via Francigena accessibile a tutti: una solidarietà che parte da Lucca

sabato, 24 novembre 2018, 10:56

di gabriele muratori

Presentato ieri mattina presso la sede dell' Arciconfraternita di Misericordia di Lucca, il risultato di due importanti progetti benefici finalizzati per rendere fruibile la via Francigena sul territorio lucchese e per migliorare l'importante struttura di accoglienza pellegrini presso Acquapendente in provincia di Viterbo, punto di riferimento dello storico itinerario.

Per quanto riguarda la fruibilità, si tratta di una carrozzina specializzata nel trasporto persone disabili in terreni impervi, che attualmente è già a disposizione gratuitamente presso la Misericordia in piazza San Salvatore, e può essere utilizzata, su richiesta, da chiunque voglia accompagnare un pellegrino non deambulante nel bel mezzo della natura, difficilmente accessibile con le carrozzelle ordinarie, mentre per l'iniziativa di Acquapendente, si tratta di un'importante struttura di riferimento denominata "La casa di Lazzaro" gestito da suor Amelia.

Man forte dell'iniziativa, la lucchese Samantha Cesaretti, recentemente rientrata dall'epica avventura del cammino di Santiago, dopo aver percorso ben 2500 km a piedi per tre mesi. "Grazie all'associazione Sintomi di Felicità, abbiamo dato un contributo importante alla via Francigena, facendo in modo e maniera che anche i diversamente abili possano provare l'emozione di percorrerla" - racconta Samantha - "Durante il percorso ho avuto modo di sensibilizzare i pellegrini incontrati lungo il cammino, e raccogliere fondi anche per finanziare il restauro della struttura di Acquapendente".

Per l'associazione Sintomi di felicità, associazione finalizzata alla promozione della cultura con l'obiettivo di sensibilizzare la lotta alla sclerosi multipla, era presente il tenore Marco Volieri, presidente del'associazione stessa, il quale ha provveduto alla firma simbolica degli assegni da devolvere appunto a queste due iniziative. "Abbiamo realizzato anche alcuni concerti per beneficienza" - racconta Volieri – "ed abbiamo già in cantiere diverse idee da mettere in pratica per il prossimo 2019". Presente anche l'assessore del comune di Lucca Stefano Ragghianti, il quale ha manifestato la propria soddisfazione nel ritrovare la città di Lucca nuovamente in prima fila per quello che riguarda l'argomento solidarietà. Soddisfazione anche per il padrone di casa Cesare Rocchi, presidente dell'Arciconfraternita di Misericordia di Lucca, che ha espresso egualmente il suo piacere nel poter contribuire alla realizzazione di questi importanti progetti. "La nostra associazione secolare è sempre stata vicina alla città, e queste due iniziative non fanno altro che rafforzare la nostra solidarietà verso gli altri. Un forte grazie a tutti coloro che si sono adoperati per questa causa". Ogni informazione è reperibile sul sito www.sintomidifelicità.it.