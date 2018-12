Cronaca



A Ponte a Moriano si accende l'albero di Natale

giovedì, 6 dicembre 2018, 11:30

Accensione dell'albero di Natale a Ponte a Moriano venerdì 7 dicembre alle 18, nella Piazza, grazie ai commercianti e al comune di Lucca.



Quest'anno la luce di un albero di Natale darà un tono di calore alla piazza di Ponte a Moriano e un segno di speranza per i commercianti e i residenti del paese per il prossimo anno.



L'iniziativa è stata possibile grazie la tenacia delle Botteghe del Ponte e anche grazie, al contributo dei negozi delle frazioni vicine. Il Centro commerciale naturale "I Paesi del Ponte", comprendente quasi tutte le frazioni, della ex circoscrizione 8, è stato trainante dell'iniziativa, con l'aiuto delle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti e del Comune di Lucca, che ha dato un contributo.



"La zona – commenta Giampiero Micheli, presidente del Ccn - ha bisogno di essere rilanciata perche il potenziale c'è. E siamo convinti che con l'unione di tutte le attività si possono fare tante iniziative". L'accensione dell'Albero di Natale è prevista venerdì 7 dicembre alle 18 nella piazza del popolo, alla presenza, di rappresentanti del Comune e delle due associazioni. In caso di maltempo, l'accensione verrà posticipata. "Crediamo – termina Micheli – che si possa trattare di un buon auspicio per il nostro futuro. A tutti fin da ora rivolgiamo i migliori auguri di buone feste".