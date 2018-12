Cronaca



A Saltocchio la fiera dell'Immacolata

mercoledì, 5 dicembre 2018, 07:49

Sabato 8 dicembre le strade di Saltocchio torneranno ad animarsi in occasione dell'annuale Fiera dell'Immacolata organizzata, per il terzo anno consecutivo, dal circolo Anspi di Saltocchio con al collaborazione della Confcommercio di Lucca.

Per tutta la giornata, saranno presenti per le vie del paese di Saltocchio numerosi banchi di artigiani e ambulanti e si svolgeranno attività ricreative con giochi e intrattenimenti di vario genere per grandi e bambini tra cui il divertente Asino bus, esibizioni musicali di cori e street band, spettacoli di magia e di arte di strada, saggi di danza, corsi di educazione stradale e sanitaria, esposizione di auto d'epoca, rappresentazioni di rievocazione storica e tanti food trucks e banchi di gastronomia locale per accontentare tutti i palati.

All'interno del centro parrocchiale S.Andrea di Saltocchio saranno inoltre allestite numerose esposizioni di modellismo e modernariato, sarà realizzato un set fotografico per immortalare i visitatori e si svolgeranno dei cooking show realizzati dalla scuola alberghiera di Barga. Per tutta la giornata lo studio mobile di Radio Star sarà presente all'interno della fiera in diretta con le proprie trasmissioni. Infine Babbo Natale aspetterà tutti i bambini con le loro letterine nella sua casetta.

Maggiori particolari e il programma dettagliato degli eventi programmati all'interno della Fiera dell'Immacolata sono consultabili e scaricabili sulla pagina facebook Anspi Saltocchio.

Un ringraziamento va anche al Cento commerciale Naturale I Paesi del Ponte nella persona del suo presidente Giampiero Micheli per la fattiva collaborazione.