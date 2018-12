Cronaca



Acceso l'albero di Natale a Ponte a Moriano

sabato, 8 dicembre 2018, 09:00

Ieri è stato acceso l'albero di Natale che colore alla Piazza del Popolo, grazie al contributo dei commercianti, del Centro Commerciale Naturale "I Paesi del Ponte", delle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti e del comune di Lucca e dell'assessore Valentina Mercanti.



"L'albero - commenta Giampiero Micheli, presidente del Ccn -, un Abete di Pian degli Ontani vicino all'Abetone, potrà essere ripiantato per ridare ossigeno ancora. Sono contento che siamo riusciti a dare un po' di colore e far rivivere e valorizzare questa piazza e questa zona molto importante della periferia di Lucca. Un augurio da parte mia a tutti i cittadini e alle attività che hanno contribuito. Buone Feste e un augurio di speranza per il futuro!"