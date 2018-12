Cronaca



Addizionale comunale Irpef, verso aumento della soglia di esenzione

lunedì, 17 dicembre 2018, 11:25

di eliseo biancalana

La giunta Tambellini vuole aumentare per il 2019 la soglia di reddito sotto la quale è prevista l'esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale sulla Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). Al tempo stesso è previsto un aumento delle aliquote per i redditi più alti.

La proposta è stata presentata stamani durante l'odierna seduta della commissione bilancio. Se approvata dal consiglio comunale, la soglia di esenzione salirà da 14mila euro a 14mila e 500 euro. Verranno anche riviste le aliquote, nel seguente modo: riducendo quella del primo scaglione allo 0,58 per cento e aumentando quelle degli scaglioni da 28mila a 55mila euro e da 55mila a 75mila, portandole rispettivamente allo 0,74 per cento e allo 0,79 per cento. "Tali modifiche – è scritto nella proposta di delibera – dovrebbero lasciare sostanzialmente invariato il gettito totale derivante dall'addizionale, consentendo però un alleggerimento del carico fiscale sulle fasce più deboli dei contribuenti".

La proposta ha ricevuto il via libera della commissione, con il voto favorevole del centrosinistra e l'astensione delle minoranze.