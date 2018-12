Cronaca



Al Campo di Marte una panchina in ricordo di Vania e di tutte le vittime di femminicidio

mercoledì, 12 dicembre 2018, 15:25

di giulia del chiaro

Una panchina rossa come simbolo della lotta contro la violenza di genere. Questo il traguardo raggiunto dal Distretto della piana di Lucca, in collaborazione con il Consultorio, con l’inaugurazione della panchina monumentale avvenuta, questa mattina, dopo mesi di impegno per costruire una solida rete in contrasto alla violenza sulle donne, all’ex ospedale Campo di Marte.

È stata inaugurata questa mattina, all’ex ospedale Campo di Marte di Lucca, nello spazio verde di fronte all’entrata del padiglione storico, una panchina in ricordo di Vania Vannucchi. Era il 2 agosto 2016 quando le fiamme avvolsero la donna ustionando il 90 per cento del suo corpo. Un caso di femminicidio terribile, che lasciò incredula l’intera comunità lucchese, messo in atto dall’ex di Vania che, con una scusa, l’aveva attirata proprio al Campo di Marte, dove la donna lavorava come Oss, per poi cospargerla di benzina e darle fuoco.

“Un simbolo che attraversa la città dal centro storico all’oltre Serchio giungendo, da oggi, anche qui – ha detto l’assessore alle politiche di genere, Ilaria Vietina – ed uno spazio, quello che lo accoglie, a sua volta simbolico perché teatro di un terribile femminicidio che ha generato una frattura insanabile nella nostra comunità”. La panchina del Campo di Marte va ad unirsi, infatti, alle molte diffuse in valle del Serchio e a quella di piazza della Misericordia come per costruire, sul territorio, un reticolo concreto di simboli che mantengano viva la riflessione sulle problematiche culturali che fanno da fondamento a questo tipo di violenze.

“Un piccolo gesto dal grande valore simbolico” ha fatto notare il presidente della Provincia, Luca Menesini, sottolineando come iniziative di questo tipo costituiscano una reazione ad un evento che ha scosso il territorio conducendo al rafforzamento di una rete, fatta di persone, realtà associative ed istituzionali, volta a favorire le denunce ed il loro accoglimento.

Sono infatti diverse le realtà associative, come il centro antiviolenza “La Luna”, che, insieme al consultorio ed ai servizi sociali della piana, si impegnano in una lotta continua contro la violenza. “La violenza si contrasta a partire dalla cultura – ha spiegato la responsabile del Consultorio della piana di Lucca, Patrizia Fistesmaire – per questo è importante operare nelle scuole attraverso iniziative di sensibilizzazione capaci di generare una consapevolezza diffusa”.

“Di fronte ad atti di violenza di genere non contano le parole, ma i fatti – ha detto la responsabile dei servizi sociali dell’Asl nord, Laura Brizzi – ed oggi i fatti che veramente contano sono la presenza dei genitori di Vania, delle sue colleghe e quella di molti giovani per i quali l’augurio è che capiscano e si facciano portavoce di una lotta continua contro la violenza”.

Dopo la scopertura sono state le responsabili del centro antiviolenza che, con commozione, hanno completato la tinteggiatura della panchina in ricordo di Vania e di molte altre donne che, come lei, sono rimaste vittime di una ferocia violenta e disarmante.

“Le statistiche dimostrano che laddove la rete è più stretta le donne si sentono maggiormente protette e denunciano” ha concluso la referente del codice rosa di Lucca, Carla Papini, invocando un impegno comune che coinvolga uomini e donne in un sistema capace di favorire la presa di consapevolezza e la denuncia e che sia volto al cambiamento ed all’abbattimento di quella cultura del possesso e del predominio ancora presente nel nostro paese.