Al Desco grande successo per 'Il sonno è nutrimento'

lunedì, 3 dicembre 2018, 18:54

Il convegno è stato organizzato dalla Dott.ssa Rosaria Sommariva Responsabile del Centro del Sonno presso lo Studio Medico Dentistico “Santa Apollonia” di Porcari, ortodontista ed esperta di medicina del sonno, docente presso il Master di Medicina del Sonno all'Università di Bologna nonché relatrice in numerosi convegni sulla materia. Inserita nel programma de Il Desco 2018, l'iniziativa si è svolta ieri all'interno del magnifico complesso del Real Collegio di Lucca. Una grande partecipazione di esperti e di pubblico ha caratterizzato l'incontro con interventi di livello che hanno catturato per due ore l'attenzione dei numerosi presenti.

Dott.ssa Rosaria Sommariva, cosa l'ha spinta ad organizzare questo convegno all'interno de “Il Desco”?

Il Desco è una bellissima manifestazione organizzata oramai da 14 anni dalla Camera di Commercio di Lucca dove trovano spazio i prodotti tipici, le aziende locali e la cucina ed ho pensato che in questo contesto si potesse inserire un tema che è quello del rapporto tra il cibo e la qualità del sonno. Il fine è stato quello di illustrare sia dal punto di vista strettamente medico, sia dal punto di vista medico nutrizionale, sia da quello gastronomico, l'interazione di diversi fattori e di una buona condotta di vita con il sonno e quali benefici essa può avere sulla nostra salute e sulla qualità della nostra attività quotidiana.

Quali sono le conseguenze che possono scaturire dai disturbi del sonno?

I disturbi del sonno, in particolare quelli legati alla respirazione come le apnee ostruttive, non solo alterano il nostro metabolismo ma creano su di esso gravi scompensi (cardiovascolari, aumento della pressione arteriosa, colpi di sonno, ictus cerebrali, infarti del miocardio, stanchezza cronica, perdita della libido, mancanza di concentrazione, etc.) e possono portare anche al decesso. Per questo è importante riconoscere, diagnosticare e curare in tempo questa patologia ricorrendo a tutte le precauzioni e ai presidi medici che spesso si rivelano necessari. Chi ne soffre stenta a riconoscere il disturbo che si manifesta sotto varie forme a partire da quella più facile da individuare che è il russamento. Di solito è il partner che fa da “sentinella” e che individua e riferisce la problematica.

Come può la sana e corretta alimentazione aiutare il sonno?

Una alimentazione attenta, in alcuni casi prima ancora di dover ricorrere alle terapie mediche, incentrata sullo stile e sulle abitudini della nutrizione compreso il peso forma, può aiutare a prevenire certi fenomeni ed in ogni caso è di ausilio in combinazione con le terapie mediche stesse che, nei casi più complessi, devono essere comunque ed inevitabilmente adottate. Anche assumere certi cibi o bevande in quantità eccessiva o in momenti sbagliati della giornata nella stragrande maggioranza dei casi, per non dire nella totalità, è controproducente. La qualità del cibo è fondamentale, è inutile nasconderlo.

Come si è svolto il convegno, quali sono stati i temi e gli interventi dei relatori?

Siamo partiti dall'analisi delle patologie legate ai disturbi respiratori del sonno e dalle loro cause con il Prof. Alberto Braghiroli (ndr pneumologo di fama internazionale e grande esperto di medicina del sonno, Dirigente Medico presso l’Ospedale Maugeri di Veruno (NO) e collaboratore presso la Clinica del Sonno del Centro Medico Dentistico Santa Apollonia di Porcari), abbiamo proseguito con la Dott.ssa Belinda Di Vinci (ndr dietologa) che ci ha illustrato come modificare l’alimentazione per dormire meglio e abbiamo concluso con Gabriele Cini (ndr consulente esperto di pasticceria, gelateria e prodotti lievitati) dal titolo lievitazione e sonnolenza. Alla fine, spazio al cibo e al bere, lo chef Benedetto Rullo, del ristorante “Giglio” di Lucca, fresco di stella Michelin, ci ha presentato in un vero e proprio show cooking un piatto del presidio Slow Food grazie a Slow Food condotta di Lucca accompagnato da una degustazione di champagne a cura dei sommelier dell'AIS delegazione di Lucca.

Una bella e interessante mattinata.

Direi proprio di sì, la sala è stata piena di persone dall'inizio alla fine, oltre ogni previsione. Tutte molto interessate agli argomenti affrontati e incuriosite da temi che le riguardano da vicino nel quotidiano. Sono veramente soddisfatta della riuscita. Mi consenta, prima di chiudere, di ringraziare oltre ai relatori anche Adolfo Lippi (ndr noto scrittore, giornalista e regista) che ha accettato di venire e di dare il suo elevato contributo di conoscenza ed esperienza, il Dott. Marco Simonetti (ndr medico dentista) con cui condivido l'attività presso lo Studio Medico Dentistico “Santa Apollonia” e tutti coloro che ieri sono venuti a trovarci. Ringrazio inoltre il Presidente della Camera di Commercio di Lucca, dott Giorgio Bartoli ed il Presidente della Commissione de Il Desco Samuele Cosentino presenti anche loro in aula.