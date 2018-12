Al via i lavori di manutenzione della galleria Ceracci

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 21 dicembre 2018, 16:24

In arrivo nuovi cartelli per segnalare i pericoli e invitare i visitatori a comportamenti prudenti, divieto di avvicinarsi ai bordi del monumento

venerdì, 21 dicembre 2018, 15:05

Nel corso del tradizionale scambio di auguri natalizi tenutosi nella serata di giovedì 20 dicembre a Palazzo Ducale, il Prefetto di Lucca, Maria Laura Simonetti, unitamente ai Sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti e ad altre autorità presenti, ha consegnato le Onorificenze al “Merito della Repubblica Italiana” a cittadini...

venerdì, 21 dicembre 2018, 14:23

La dodicesima isola ecologica a scomparsa non sarà realizzata in via della Stufa. Come già era accaduto per il sito di piazza Santa Maria Corteorlandini, lo stop è arrivato dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio delle province di Lucca e Massa Carrara, a seguito di un sopralluogo che è...

venerdì, 21 dicembre 2018, 14:21

A seguito della nota odierna con i rilevamenti condotti da Arpat, il Comune di Lucca ha emesso una nuova ordinanza a tutela della qualità dell'aria per limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti, l'accensione dei caminetti e contrastare l’inquinamento atmosferico secondo il Piano di azione comunale

venerdì, 21 dicembre 2018, 14:19

I primi mesi di applicazione del nuovo regolamento di polizia urbana, approvato nel luglio scorso, hanno dato modo di stilare un primo bilancio sulle sanzioni elevate dagli agenti della polizia municipale. I dati forniti dall'ufficio contravvenzioni nel periodo da luglio a novembre vedono un totale di 497 sanzioni

venerdì, 21 dicembre 2018, 13:01

La Provincia di Lucca torna ad assumere personale in maniera stabile. Se la scorsa primavera l'ente di Palazzo Ducale aveva disposto l'assunzione di cinque figure professionali attraverso altrettanti bandi di mobilità volontaria, nel 2019 e nel 2020 l'amministrazione provinciale assumerà 22 lavoratori