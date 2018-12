Cronaca



"Ancora spente le luci di Natale, ma quando saranno accese?"

domenica, 2 dicembre 2018, 17:49

Alcuni commercianti del centro storico lamentano che ad oggi, domenica 2 dicembre, l'illuminazione prevista e pagata non è ancora stata accesa. Ecco alcune immagini scattate in via S. Croce. Giriamo le lamentele dei negozianti a chi di dovere.