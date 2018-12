Cronaca



Aperta la nuova rotonda di porta Sant'Anna

giovedì, 6 dicembre 2018, 08:43

di gabriele muratori

Ancora in fase di ritocco e sempre in fase di completamento definitivo, è stata messa in funzione questa mattina alle 6 in punto, la nuova rotatoria di porta Sant'Anna, dando libero sfogo al traffico cittadino. Chiuso definitivamente parte dell'impianto semaforico, dalle prime ore dell'alba la situazione è risultata abbastanza scorrevole, anche se si attende il carico delle ore di punta per valutare meglio il nuovo impatto sulla viabilità. Terminato il grosso del lavoro, nelle prossime settimane verranno completate le opere di rifinitura, sia della segnaletica, sia di decoro delle nuove aiuole, tra le quali resta viva anche la speranza della nuova asfaltatura proprio sotto la porta Sant'Anna, da anni con il manto stradale ridotto ad un colabrodo, come sottolineato da alcuni passanti che si sono fermati ad assistere alla messa in funzione della rotatoria.