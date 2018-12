Aperto il nuovo sportello temporaneo della Geal in viale Luporini

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 19 dicembre 2018, 10:16

CasaPound organizza una raccolta alimentare straordinaria in vista del Natale, per le famiglie lucchesi in difficoltà: vengono raccolti in particolare cibi in scatola, tonno, legumi e panettoni o pandori

martedì, 18 dicembre 2018, 19:23

Venerdì 14 dicembre si è svolta l'ultima udienza del processo per le contestazioni che furono rivolte al ministro Matteo Salvini a Viareggio nel 2015. L'impianto accusatorio vedeva gli imputati accusati di manifestazione non autorizzata e adunata sediziosa.

martedì, 18 dicembre 2018, 13:34

La Procura di Lucca ha aperto un fascicolo sul canile municipale di Pontetetto: nel mirino, dopo la presentazione di un esposto, ci sarebbero la struttura e di conseguenza un accertamento delle condizioni in cui sono costretti a vivere gli animali, in particolare la misura regolamentare o meno delle gabbie e...

martedì, 18 dicembre 2018, 13:02

Alcuni cittadini si sono rivolti a La Gazzetta di Lucca per esprimere il loro malumore per la costruzione di un nuovo ripetitore di telefonia mobile in via De Gasperi a Sant'Anna, vicino al parco giochi. L'associazione "Lucca ti voglio bene" annuncia la costituzione di un comitato

martedì, 18 dicembre 2018, 12:52

La lettera arriverà a casa entro Natale a circa 33 mila 300 ragazzi, che, essendo diventati maggiorenni, possono decidere di donare il sangue. Insieme alla lettera, un dépliant della campagna regionale per la donazione del sangue, "Per vincere bisogna dare il sangue", con tutte le informazioni per chi vuole donare

martedì, 18 dicembre 2018, 12:21

Questo l'appello alla donazione del dottor Piero Palla, responsabile dell’Area Medicina Trasfusionale per l’Azienda USL Toscana nord ovest