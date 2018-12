Cronaca



Arrestato per rapina e ricettazione 20enne peruviano

giovedì, 20 dicembre 2018, 13:01

I carabinieri di Lucca hanno messo in carcere un cittadino peruviano 20enne, responsabile dei reati di rapina e ricettazione.



Gli episodi contestati risalgono al 27 settembre, quando il giovane straniero, residente nel comune di Borgo a Mozzano, dove all’epoca si trovava sottoposto all’obbligo di firma per altri reati, era stato tratto in arresto in questo centro storico per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, commessi nei confronti dei carabinieri intervenuti su richiesta di alcuni privati cittadini allarmati dal sua condotta violenta.



La ricostruzione successiva dei fatti che hanno visto protagonista lo straniero nel corso della movimentata notte, ha consentito ai militari di contestare al giovane, per primo, un episodio di rapina impropria, nel corso della quale, sorpreso da una donna nella sua abitazione dove si era introdotto e impossessato del telefono cellulare e di alcuni monili, aveva aggredito quest’ultima per guadagnarsi la fuga, cagionandole una contusione alla mano destra. Poco dopo il 20enne aveva aggredito sulla pubblica via un giovane del luogo in bicicletta, il quale dopo essere stato fatto rovinare sull’asfalto era stato colpito con calci e pugni e minacciato di morte se non gli avesse consegnato il portafoglio. Il malcapitato, che era stato soccorso da alcuni passanti i quali inducevano anche alla fuga il suo aggressore, era stato poi accompagnato presso il locale pronto soccorso, dove veniva riscontrato affetto da diverse contusioni su tutto il corpo.

Il peruviano era poi stato localizzato, raggiunto e bloccato dai militari non senza difficoltà. Lo stesso era in possesso anche di una carta di credito, intestata a un cittadino di Lucca che aveva denunciato lo smarrimento nei giorni precedenti.

L’esecuzione del provvedimento emesso dal Gip di Lucca su richiesta della procura della Repubblica è avvenuta da parte dei carabinieri presso la locale casa circondariale, dove il giovane 20enne era stato già condotto nelle settimane precedenti, a seguito della sostituzione, sempre da parte del tribunale di Lucca, della misura cautelare dell’obbligo di firma con altra più afflittiva.