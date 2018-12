Cronaca



Arrivano i supereroi nella pediatria di Lucca

sabato, 15 dicembre 2018, 12:38

Festosa invasione di supereroi oggi (sabato 15 dicembre), nella Pediatria dell'ospedale San Luca di Lucca.L'iniziativa è stata lanciata da Samantha Vellutini che nei giorni scorsi ha chiamato a raccolta tanti giovani amici lucchesi, che si sono travestiti da Spiderman, Batman ma anche da Biancaneve, da Masha e Orso e via dicendo: l'allegra comitiva ha salutato i bambini ricoverati in Pediatria, consegnando loro anche graditissimi regali. I supereroi sono stati accolti in reparto dalla direttrice dell’ospedale di Lucca Michela Maielli, dalla responsabile della Pediatria di LuccaAngelina Vaccaro e da tutto il personale della struttura.