Bilancio di previsione, Lemucchi: "Attenzione a fasce deboli e investimenti su periferie"

venerdì, 28 dicembre 2018, 15:26

di eliseo biancalana

È stato presentato stamani a Palazzo Orsetti il bilancio previsionale 2019 del comune di Lucca. "Atto fondamentale" l'ha definito l'assessore alle finanze Giovanni Lemucchi che, affiancato dal dirigente dei servizi economico-finanziari Lino Paoli, ha esposto alla stampa il documento. Rigore nel controllo della spesa, lotta all'evasione fiscale, attenzione massima verso le fasce più deboli della cittadinanza e investimenti sulle periferie sono stati indicati come i tratti salienti del previsionale 2019, che dovrebbe approdare in consiglio comunale nella prima metà di gennaio. "I conti del comune di Lucca sono in ordine" ha detto l'assessore. Sulle previsioni grava però l'incognita della manovra economica in questi giorni all'esame dell'aula di Montecitorio. "Non c'è molto ottimismo" ha detto a riguardo Lemucchi, facendo intendere di temere una riduzione di risorse per gli enti locali, che potrebbe comportare la necessità di successive variazioni di bilancio.

Entrando nelle voci del previsionale, le entrate derivanti da tributi ammontano a 42 milioni 766mila e 930 euro. Lemucchi ha sottolineato la riduzione della pressione fiscale pro capite, che passa da 475 euro nel 2018 a 471 euro nel 2019. Questo grazie anche alla rimodulazione dell'addizionale comunale dell'Irpef, a seguito della quale è stata aumentata la soglia di esenzione totale a 14mila e 500 euro e sono stati introdotti benefici a favore di chi a un reddito annuo fino a 28mila euro. L'amministrazione ha inoltre deciso di unificare l'Imu e la Tasi in un unico tributo e ha rinunciato ad applicare la maggiorazione della Tasi, mentre resta invariata la Tari. Dal contrasto all'evasione, il comune prevede un recupero di 4milioni e 400mila euro da Imu e Tasi evase. Sono inoltre previsti 30mila euro in più di ricavi rispetto al 2018 dalla tassa di soggiorno, grazie anche all'accordo con AirBnB. Le entrate extratributarie dovrebbero arrivare 28milioni 350mila e 274 euro, 500mila euro in più rispetto al 2018 che deriveranno dalla ricalibratura delle tariffe dei parcheggi. Diminuisce invece di 500mila euro la previsione di entrata da contravvenzioni al codice della strada: un assestamento che tiene conto delle difficoltà di riscossione.

Sul fronte della spesa, Lemucchi ha rivendicato una maggiore attenzione al sociale, a cui il comune destinerà oltre 15 milioni di euro. In particolare saranno spesi 150mila euro in più per nuove quote sociali che daranno la possibilità di accedere alle Residenze sanitarie assistite (Rsa) a circa 15 anziani sui 17 ancora in lista di attesa. Ulteriori 230mila euro saranno destinati al progetto Ventaglio, con un aumento di 80mila euro rispetto al 2018. Il progetto ha visto nel 2018 ben 52 interventi di manutenzione effettuati su tutto il territorio e 13 persone disoccupate che hanno potuto usufruire di contratti a tempo determinato. Altri 60mila euro di risorse aggiuntive andranno a misure destinate all'integrazione del reddito di cittadini indigenti. Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale (asili nido, case di riposo, mensa scolastica, trasporto scolastico), la contribuzione da parte dei cittadini è pari al 44,28 per cento della spesa totale sostenuta dal comune.

Infine, il capitolo investimenti, con oltre 21 milioni di euro di risorse per realizzare opere pubbliche e manutenzioni. Nonostante le incertezze a livello nazionale, l'amministrazione ha deciso di confermare l'impegno finanziario per i progetti dei Quartieri Social di San Vito e San Concordio, con una spesa prevista di oltre 5 milioni di euro per i percorsi ciclopedonali di San Vito, la pista ciclabile di San Concordio e la riqualificazione della piazza Lodovico Ariosto. Risorse che si aggiungono a quelle già stanziate per il centro civico nella sede dell'ex distretto di via Giorgini, i nuovi impianti sportivi alla media Chelini e il rifacimento dei locali parrocchiali (circa 1 milione di euro). Per quanto riguarda i tempi, partiranno a febbraio i primi interventi su San Vito (ex distretto, alla scuola media e parrocchia). Per i lavori sulle piste ciclabili e quelli di riqualificazione di piazzale Ariosto, l'Erp pubblicherà i bandi di gara nei primi mesi del 2019. Per il resto Lemucchi ha sottolineato l'impegno per le manutenzioni. Per le scuole saranno investiti oltre 2 milioni di euro. Agli impianti sportivi saranno destinati 1 milione e 186mila euro. Per le strade, in arrivo 700mila euro per i nuovi asfalti, 530mila euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche e le manutenzioni ordinarie. 1 milione e 590mila euro andranno ai cimiteri, con interventi previsti a quelli di Mulerna, Sant'Alessio e al cimitero urbano.