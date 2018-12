Cronaca



Cadono frammenti dalla chiesa di San Paolino

lunedì, 3 dicembre 2018, 18:51

Ancora frammenti che cadono dall'alto in centro storico. Stavolta però, non si tratta di storici palazzi, bensì della secolare chiesa di San Paolino. Quest'oggi infatti, nel primo pomeriggio, una squadra dei vigili del fuoco di Lucca è intervenuta presso il vicolo di San Pierino a causa della caduta di alcuni piccoli pezzi di marmo di un elemento ornamentale laterale della chiesa di San Paolino nella via omonima. La caduta di pochi frammenti di marmo non ha fortunatamente causato danni a cose o a persone, anche se ovviamente il luogo è stato transennato in attesa di verifiche più accurate. Sul posto è intervenuto anche il servizio di reperibilità del comune di Lucca per valutare la situazione.

Gab. Murat.