Cronaca



Camera penale: "Solidarietà alla magistratura lucchese"

martedì, 18 dicembre 2018, 19:23

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento inviatoci dal direttivo della camera penale di Lucca a proposito del processo appena conclusosi per la contestazione, avvenuta a Viareggio, nei confronti del ministro Salvini:

Venerdì 14 dicembre si è svolta l'ultima udienza del processo per le contestazioni che furono rivolte al Ministro On. Matteo Salvini a Viareggio nel 2015. L'impianto accusatorio vedeva gli imputati accusati di manifestazione non autorizzata e adunata sediziosa. Il processo si è concluso con una assoluzione per tutti gli imputati su richiesta formulata anche dalla stessa Procura.

Sennonché nella giornata di sabato 15 il Ministro On. Matteo Salvini ha manifestato il proprio disappunto sull'esito processuale a cui sono seguiti commenti offensivi e altrettanto minacciosi rivolti all'indirizzo del Pubblico Ministero (reo di aver chiesto esso stesso l'assoluzione) e del Magistrato giudicante e Presidente della Sez. Penale del Tribunale di Lucca, Dott. Gerardo Boragine.

La Camera Penale di Lucca, preso atto dell'increscioso episodio, intende stigmatizzare l'ennesimo distorto utilizzo della comunicazione via social nel solco del populismo giustizialista che sembra caratterizzare i temi della giustizia, rivolgendo proditori attacchi ai protagonisti dell'azione giudiziaria, peraltro solitamente in assenza di conoscenza dei reali termini delle vicende.

I sensi della vicinanza e della rinnovata stima vanno, in questo caso, sia alla Magistratura inquirente che a quella giudicante ed in particolare al Presidente Dott. Boragine, da tempo conosciuto per la sua preparazione ed il suo equilibrio. Il tutto fidando in una simmetrica posizione nel caso in cui tali attacchi, come successo, vengano rivolti anche ad altri soggetti, non ultimi gli avvocati.