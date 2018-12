Cantieri sulla linea Lucca-Viareggio: stop della circolazione dei treni

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 12 dicembre 2018, 10:30

Acque Spa invita fin da ora tutti gli utenti ad adottare misure idonee ad assicurare una adeguata protezione dei contatori da eventuali gelate, evitando il pericolo di rotture o di interruzioni dell’erogazione dell’acqua

mercoledì, 12 dicembre 2018, 10:08

Novità in arrivo per i contribuenti lucchesi: il comune di Lucca va verso l'azzeramento della TASI (Tributo sui servizi indivisibili) per il 2019. È quanto emerso durante l'odierna seduta della commissione bilancio, che si è svolta stamani a Palazzo Orsetti

martedì, 11 dicembre 2018, 15:03

Due coniugi con più precedenti sono stati denunciati dai carabinieri di Castiglione perché ritenuti responsabili dei reati di concorso in furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito e pagamento. Si tratta di L.C. 44enne, originario di Cremona ma residente a Lucca, e B. M., 41enne di Lucca

lunedì, 10 dicembre 2018, 17:54

Una città sempre più apprezzata dai cittadini stranieri, che scelgono il centro storico di Lucca come luogo dove risiedere per una nuova vita italiana. Lo dicono i dati dell'anagrafe, che evidenziano come negli ultimi anni le persone straniere residenti in centro siano arrivate a 1048

lunedì, 10 dicembre 2018, 15:24

Scattano dalle 19 di martedì 11 dicembre tre giorni di sciopero dei gestori di Petrolifera Adriatica (marchio Esso) e di Italiana Petroli (marchi Api-Ip e TotalErg). La decisione da parte del sindacato Faib Confesercenti

lunedì, 10 dicembre 2018, 14:02

L'amministrazione pianterà nuove alberature in numero almeno pari a quelle che verranno tolte. Le piante, secche e in alcuni casi ricoperte da piante rampicanti, sono pericolose per chi percorre la via Piana e per coloro che utilizzano i terreni agricoli confinati con la strada. Domani e mercoledì l'intervento di rimozione