Cronaca



Chiavi d'Oro, centro chiude per mancato riscaldamento

venerdì, 28 dicembre 2018, 11:17

Il Comitato di Gestione decide di procedere alla chiusura del Centro finché non saranno garantite condizioni dignitose per lo svolgimento delle attività dell'Associazione di volontariato e della Comunità che frequenta giornalmente i locali di via delle Chiavi d'Oro, 6.



"Si affronta il grave problema del mancato riscaldamento del Centro - si legge nel verbale approvato dall'unanimità dei presenti alla riunione del Comitato - e l'assenza dell'interessamento concreto dell'amministrazione comunale per una risoluzione positiva della situazione. Le sollecitazioni ripetutamente inviate all'amministrazione e agli assessori di competenza non hanno per il momento trovato esito favorevole, né alcuna indicazione precisa di date circa l'inizio e la fine dei lavori per il ripristino della caldaia. Pertanto tutte le attività previste per il mese di gennaio 2019 sono da considerarsi annullate".