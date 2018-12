Cronaca



Consegnate 3 mila firme per salvare con il Fai il Monte Pisano

mercoledì, 5 dicembre 2018, 12:04

I comuni di Lucca e Capannori hanno consegnato, nella mattina dello scorso lunedì 3 dicembre, le firme cartacee a favore del Monte Pisano, concorrente nel nono censimento dei 'Luoghi del Cuore' del Fai. All'incontro hanno partecipato Fabiola Franchi dell’associazione ‘Amici della Certosa di Pisa’ a Calci, e i rappresentanti della Lucchesia: Serena Frediani assessore del Comune di Capannori e Fabio Barsanti consigliere comunale di Lucca.



“Anche grazie alle moltissime firme, sia cartacee che online, raccolte nei comuni di Lucca e della Piana - afferma in una nota Fabiola Marchi - ce la possiamo fare. Attualmente il Monte Pisano concorre per i primi posti della classifica, rientrando così in una posizione che consentirà di ottenere degli importanti finanziamenti per ripristinare la sicurezza idrogeologica di un vasto territorio devastato dall'incendio del ‪24 settembre”.

“La risposta dei lucchesi è stata esemplare - dichiarano l’assessore Serena Frediani e il consigliere Fabio Barsanti - e la sensibilità dimostrata ci ha reso orgogliosi di aver partecipato a questa mobilitazione per un territorio che è patrimonio di tutti. Dalla raccolta fuori dal Porta Elisa fino ai tanti moduli che sono stati fatti girare attraverso il passaparola, e con il coinvolgimento di associazioni, commercianti e semplici cittadini, Lucca e Capannori hanno dato un contributo importante per questa campagna ambientale, ma anche sociale, con quasi 3mila firme cartacee. Anche il voto online si è dimostrato uno strumento efficace, grazie alle varie iniziative di sensibilizzazione portate avanti sui social”.

Al termine delle votazioni on line, che si sono chiuse il 30 novembre, il Monte Pisano ha raccolto ben 46.649 voti e si trova al terzo posto nella classica generale, dietro a: Stabilimento Termale di Porretta Terme (47.735) e al primo in classifica Fiume Oreto a Palermo (50.281)

“Se, come ci auguriamo, il Monte Pisano riuscirà a vincere la sfida - conclude la nota - avremo raggiunto un importante risultato che sarà anche dimostrazione di come sia possibile lavorare in modo serio e trasversale per tutelare un bene comune. Adesso non rimane che incrociare le dita ed attendere l'esito definitivo, che sarà reso noto nel mese di febbraio”.