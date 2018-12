Cronaca



Consegnate in prefettura le onorificenze dell’ordine al merito della Repubblica Italiana

venerdì, 21 dicembre 2018, 15:05

Nel corso del tradizionale scambio di auguri natalizi tenutosi nella serata di giovedì 20 dicembre a Palazzo Ducale, il Prefetto di Lucca, Maria Laura Simonetti, unitamente ai Sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti e ad altre autorità presenti, ha consegnato le Onorificenze al “Merito della Repubblica Italiana” a cittadini della Provincia di Lucca che si sono distinti per particolari benemerenze.

Prima dell’inizio della cerimonia dopo l’inno d’Italia è stato rispettato un minuto di silenzio in memoria del giornalista Antonio Megalizzi ucciso nell’attentato terroristico a Strasburgo.

Di seguito l’elenco degli insigniti, con la motivazione della benemerenza.

E’ stato insignito Ufficiale l’App. Sc. Giacomo CERASOMMA, con la seguente motivazione:

“Arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri il 16 settembre 1998 attualmente presta servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di Lucca aggregato al Nucleo Comando Compagnia. Negli anni è stato insignito di varie benemerenze ed onorificenze dalle quali emerge la particolare inclinazione allo svolgimento di attività di volontariato al servizio della comunità”.

E’ stato insignito Ufficiale il Colonnello dell’Arma dei Carabinieri Dott. Marco ROSI, con la seguente motivazione:

“Laureato in giurisprudenza, ed in Scienze della Sicurezza, ha conseguito presso l’Università di Roma un master universitario per esperti in problemi della cooperazione della sicurezza internazionale. Vanta una vasta esperienza professionale in diversi reparti d’Italia. Già Comandante dei Carabinieri di Lucca presta servizio presso il Raggruppamento Operativo Speciale dell’Arma, quale Comandante di Reparto. Nel corso della sua brillante carriera ha ricevuto diversi encomi ed elogi per la sua elevata professionalità e la notevole capacità investigativa che gli hanno consentito il senso del dovere di ottenere risultati di rilievo in territorio nazionale ed estero”.

E’ stato insignito Cavaliere l’Ispettore Capo Angelo ANTUONO in quiescenza:

“Durante il periodo di servizio ha ricoperto delicate mansioni per le quali ha sempre ottenuto la fiducia dei superiori e la stima dei colleghi. Dal 2002 al 2007 ha ricoperto l’incarico di Consigliere della Polizia di Stato sez. Provinciale di Lucca”.

E’ stato insignito Cavaliere il Capitano di Fregata Dott. Federico GIORGI:

“ Laureato in Giurisprudenza, attualmente ricopre l’incarico di Vice Comandante presso la Capitaneria di Porto di Viareggio. Nel corso della sua carriera ha svolto diversi importanti incarichi. Oltre a vari encomi, elogi ed apprezzamenti, si fregia delle Onorificenze della Croce di Argento per anzianità di servizio militare e di cavaliere di Merito del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio”.

E’ stato insignito Cavaliere il Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri Giovanni MEI:

“Persona molto considerata nel luogo dove presta servizio per la sua dedizione al lavoro e per la disposizione dimostrata verso la popolazione, nel corso della sua attività, è stato insignito di diverse decorazioni e ricompense. E’ stato altresì destinatario di encomio solenne del Comandante della Legione Carabinieri di Livorno per una complessa operazione che ha permesso la liberazione di un minore sequestrato a scopo di estorsione”.

E’ stato insignito Cavaliere il Capitano di Fregata:

“Laureato in economia e commercio, Capitano di Fregata, attualmente ricopre l’incarico presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto a Roma,

dopo aver prestato servizio alla Capitaneria di Porto di Viareggio fino al 2017.

Ha dimostrato negli anni una forte dedizione al servizio, elevato spirito di sacrificio ed alto senso del dovere che gli hanno consentito di riscuotere unanime apprezzamento anche durante le operazioni che hanno portato al ritrovamento e al recupero del peschereccio “Giumar”.

Gli amministratori locali hanno espresso vivo compiacimento per l’onorificenza attribuita ai loro concittadini.

E’ stato molto apprezzato da tutti gli intervenuti il pregevole intermezzo musicale diretto dal soprano Paola Massoni, autrice di testi di spettacoli teatrali musicali, compositrice, pianista e attrice, che aveva già collaborato con questa Prefettura, in occasione della Giornata della memoria e consegna delle medaglie d’onore che si è tenuta presso l’auditorium del Polo Scientifico Enrico Fermi, lo scorso gennaio, grazie anche alla collaborazione del Dirigente Territoriale Donatella Buonriposi, che raccoglie sempre con grande disponibilità le iniziative educative proposte dalla Prefettura di Lucca che vedono il coinvolgimento degli studenti.

La professoressa è stata accompagnata alla chitarra da Tommaso Lorusso, al pianoforte, da Federica Bandecchi, il coro era costituito dagli studenti dall’associazione Kalliope Enjoy

Lo scambio di auguri è stato inoltre l’occasione per fornire un piccolo contributo alla ricerca contro la leucemia con l’acquisto delle decorazioni natalizie proposte dall’AIL, presente all’evento tramite il suo Presidente provinciale, la sig.ra Lucia Di Napoli, che il Prefetto ha ringraziato per la disponibilità, l’impegno e la passione con la quale gestisce l’Associazione.

Un ringraziamento è stato espresso anche agli studenti dell’Istituto Alberghiero di Barga, che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento.