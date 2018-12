Cronaca



Ctt Nord, nove nuovi autobus a copertura delle tratte extraurbane

giovedì, 27 dicembre 2018, 13:26

di giulia del chiaro

Sono nove gli autobus che, a partire da domani, andranno ad alleggerire il carico delle tratte extraurbane dopo i disagi, legati al sovraffollamento e a guasti dovuti alle carenze tecniche di mezzi vecchi, registrati negli ultimi mesi per i mezzi di CTT Toscana nord che collegano diverse zone della piana alla città.

È così che, in risposta all’attivismo del presidente della provincia, Luca Menesini, e di altri amministratori locali, il CTT Toscana nord ha proseguito nel suo impegno di rinnovo ed ampliamento della propria scuderia di mezzi con l’apporto di nove nuovi autobus “Iveco crossway”, del valore complessivo di duecentoquaranta mila euro ciascuno, Euro VI con un netto miglioramento per ciò che riguarda le emissioni inquinanti e nella versione corta di 10.7 metri. Si tratta di una responsabilità che CTT nord ha assunto verso una maggior efficacia di un servizio che mira anche ad accrescere la propria qualità introducendo, oltre a rampe elettriche per facilitare l’accesso, anche una serie di sistemi di sicurezza come il blocco del veicolo a porte aperte, ABS, controllo della trazione ASR, cambio automatico e sistema di rilevamento ostacoli.

"Ci auguriamo che questa piccola nuova flotta possa costituire una risposta vera e concreta ai casi di inefficacia dei servizi che si sono riscontrati negli ultimi mesi – ha spiegato l’amministratore delegato di CTT Toscana nord, Alberto Banci – problematiche spesso causate da complicazioni tecniche dovute a mezzi aventi più di vent’anni".

Disagi, quelli dei mesi scorsi, che hanno generato polemiche soprattutto da parte di studenti e pendolari, provenienti da zone periferiche, che hanno fatto registrare problematiche di sovraffollamento e carenza di mezzi sufficienti a garantire un servizio di trasporto ottimale. D’altro canto Banci ha spiegato come non si potesse fare altrimenti dato che i nuovi autobus Iveco, inaugurati oggi, dovevano già essere in funzione a luglio in modo da coprire, con più efficacia, il periodo scolastico a partire da settembre, ma queste prospettive si sono scontrate con un ritardo nella consegna dei mezzi da parte della ditta produttrice.

“Questo traguardo non sarà però un punto di arrivo – ha sottolineato il presidente di Vaibus e consigliere amministrativo di CTT Nord, Simona Deghelli – ma una fase di un percorso rivolto all’obiettivo di trasportare un maggior numero di persone con più sicurezza ed in maggiore comfort” andando, di conseguenza, ad incentivarne l’utilizzo da parte di chi è già fruitore del servizio, ma anche di nuovi passeggeri. Si tratta, infatti, di un incremento volto a superare un momento critico, a cui si andranno a sommare ulteriori ingressi di mezzi durante il prossimo anno.

Come ha spiegato il responsabile tecnico, Emiliano Cipriani, i mezzi rispettano la normativa Tpl classe II e proprio per questo sono sprovvisti di cinture di sicurezza obbligatorie invece per i mezzi in classe III utilizzati per le gite.

“Il tema del trasporto pubblico è fortemente sentito sia dagli amministratori che dai cittadini – ha detto il presidente della provincia, Luca Menesini – è per questo che i primi di gennaio una delegazione di sindaci incontrerà l’assessore Ceccarelli per presentare, e rappresentare, le criticità del nostro territorio con particolare riguardo al tema dei trasporti”. Importante, ha ricordato poi Menesini, il monitoraggio della funzionalità del sistema del trasporto pubblico, da cominciare non appena concluse le vacanze natalizie degli studenti, affinché nessuno resti più escluso dall’accessibilità a qualsiasi mezzo.

Presenti all’inaugurazione anche alcuni rappresentanti delle amministrazioni locali come gli assessori alla mobilità, Daniel Toci e Gabriele Bove, rispettivamente del comune di Altopascio e di Lucca, ed il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, che hanno mostrato la loro soddisfazione sottolineando come questi nuovi mezzi rappresentino un significativo passo avanti andando a sostituire gli autobus più vecchi e di conseguenza soggetti a guasti. “Si tratta anche di un impegno nel combattere l’inquinamento dell’aria – ha sottolineato Bove – che si può affrontare con nuovi mezzi, a minor impatto inquinante, ed incentivando l’utilizzo da parte dei cittadini di mezzi pubblici offrendo loro veicoli moderni, efficienti e dotati di tecnologia all’avanguardia come la recente app Teseo”.

I nuovi Crossway Iveco, adibiti di rampa elettrica per l’accesso di passeggeri a mobilità ridotta, prevedono 47 posti a sedere, 32 posti in piedi ed uno spazio riservato all’eventuale stazionamento di una sedia a rotelle e saranno operativi sul territorio da domani.