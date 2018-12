Cronaca



Da Mary Frank una pizza per chi ha più bisogno

lunedì, 24 dicembre 2018, 19:17

L'arte di saper fare pizze secondo la tradizionale ricetta napoletana da quest'anno patrimonio Unesco, sommata alla voglia di mettere a servizio dei più bisognosi il proprio tempo e il proprio locale per una sera. Ingredienti che hanno portato il pizzaiolo Salvatore Onorato ad ospitare in questa settimana 55 persone bisognose nel suo ristorante, la pizzeria Mary Frank, in via De Gasperi a S. Anna.

L'iniziativa è stata possibile grazie al contributo della Caritas Diocesana (che ha individuato gli ospiti) e dell'Associazione Italian Pizza Academy, di cui Salvatore Onorato è istruttore per la provincia di Lucca. Oltre a mettere la materia principale della cena (la pizza), la cultura napoletana importa a Lucca anche le idee per il reperimento delle risorse. È infatti usanza a Napoli la tradizione del "Caffè Sospeso", che prevede che i clienti più abbienti che entrano in un bar lascino un caffè pagato per coloro che non possono permetterselo. Il barista dietro al bancone può servire così il caffè già pagato alla persona meno abbiente, che difficilmente conoscerà l'identità del benefattore.

L'istruttore di Pizza Italian Academy Salvatore Onorato, nativo dell'isola di Procida da una famiglia dove quello del pizzaiolo è un mestiere da generazioni, spiega così l'iniziativa: «Dopo aver consumano il proprio pasto, il cliente può scegliere di lasciare "in sospeso" una pizza, ricevendo il relativo scontrino. Lo staff della pizzeria metterà il buono della pizza donata in un contenitore a vista sul banco. Ogni dieci buoni, la pizzeria donerà una ulteriore pizza. Quando verrà raggiunto un numero consistente di pizze in sospeso, il responsabile della pizzeria consegnerà i buoni alla Caritas, che li redistribuirà a propria discrezione a bambini e famiglie del territorio che usufruiranno della pizza donata.

Da Mary Frank a S. Anna sono state accolte giovedì scorso 40 persone, tra ragazzi di famiglie disagiate, orfani e senza tetto individuati dalla Caritas Diocesana. «Con soddisfazione i clienti hanno risposto positivamente - conclude Salvatore Onorato - volentieri abbiamo aggiunto la nostra quota di pizze; sono già diversi anni che con piacere portiamo avanti l'iniziativa del sospeso e il mio desiderio è quello di replicare il prossimo anno con questa tradizione che mi dà occasione di esportare due valori tipici della napoletanità quali quello della pizza e della solidarietà verso chi si trova in difficoltà».

Michele Citarella