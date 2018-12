Cronaca



Danneggiata nella notte una delle opere della Lucca Biennale

domenica, 2 dicembre 2018, 13:39

di gabriele muratori

È stata danneggiata una delle opere di carta della Lucca Biennale, e precisamente la ragazza della "soggettività caotica" creata dall'artista svizzera Manuela Granziol, posizionata recentemente sotto il coperto della sortita di via dei Bacchettoni, sotto le mura urbane.



"Il danneggiamento è avvenuto durante la notte tra sabato e domenica" - conferma un lettore della Gazzetta. "Ieri pomeriggio infatti, la statua era integra. Purtroppo qualcuno, per noia o cos'altro, ha voluto infierire inutilmente su questa bellissima statua". Il retro della ragazza pare sia stato colpito ripetutamente, e sparsi per tutto il selciato ci sono i frammenti della cartapesta. La raffigurazione della "soggettività caotica", rappresenta lo stress emotivo di una ragazza adolescente al contatto con le prove esistenziali tipiche di quell'età, piegata sotto il peso di pressioni ed impatti che dovrá superare.



L'opera è stata esposta precedentemente in piazza Guidiccioni, angolo via Sant'Andrea, dove ha richiamato giornalmente, questa estate, orde di turisti che per mesi hanno scattato migliaia e migliaia di fotografie, regalando alla città, un'altra dose di bellezza, fascino e importanza. Purtroppo di diversa opinione è stato qualche incivile, che ha ritenuto più "utile" vandalizzare l'opera costata chissà quante ore di lavoro.