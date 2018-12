Cronaca



Detenuti ed ex al lavoro per la comunità: un progetto pilota che parte dal carcere di Lucca

venerdì, 14 dicembre 2018, 17:32

di gabriele muratori

di gabriele muratori

Presentata questa mattina presso la Casa Circondariale di San Giorgio a Lucca, l'utile iniziativa sociale che vedrà impegnati una serie di detenuti nello svolgere un servizio di pubblica utilità. Il lavoro in programma riguarderà l'opera di dematerializzazione dei documenti amministrativi cartacei pregressi, archiviati presso i locali della Asl di Lucca, quindi un'operazione complessa nella quale verranno applicati i criteri della "conservazione sostitutiva". In poche parole, buona parte dei documenti cartacei amministrativi raccolti nell'infinita mole di cartolari della vecchia azienda sanitaria di Lucca Asl2, subiranno un processo di scannerizzazione per essere quindi trasformati in documenti digitali per facilitarne la consultabilitá, la trasportabilitá e soprattutto l'archiviazione, sgomberando quasi del tutto i locali dell'azienda dediti allo stoccaggio di documenti vecchi di quasi anche cinquant'anni. A conclusione della trasformazione, i documenti digitali, con il processo appunto di conservazione sostitutiva che li renderà unici e originali in formato digitale pdf, le vecchie carte saranno quindi distrutte e macerate da una ditta specializzata esterna. Nel lavoro di analisi dei documenti e di scannerizzazione, saranno impegnati alcuni detenuti ospiti della Casa Circondariale di San Giorgio con due postazioni operative, ed altri ex detenuti del centro ex carcerati San Francesco a San Pietro a Vico con un'altra postazione, con piccoli gruppi di lavoro che si alterneranno ogni tre mesi. Gli operatori riceveranno in cambio una busta paga, oltre naturalmente all'arricchimento del proprio bagaglio formativo. "Liberi dentro" è il nome dell'iniziativa in questione, presentata questa mattina dagli esponenti di Caritas Lucca, Gruppo Volontari Carcere, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e naturalmente del Carcere Lucchese cui era presente il direttore Francesco Riello, il tutto per un investimento di circa centomila euro, finanziati in parte, oltre che da questi enti, anche dalla Regione Toscana. Soddisfazione generale quindi per i presenti che già da tempo si sono messi in moto per realizzare questo progetto importante sia per la comunità che per il recupero e la formazione dei detenuti ed ex detenuti, in maniera da dare loro anche una probabile opportunità di lavoro per il prossimo futuro. "Il progetto è stato ben accolto dai prescelti della popolazione carceraria lucchese" - affermano le referenti Caritas Donatella Turri e Arianna Pisani. Stesso parere da parte di Silvia Bulckaen, tutor del progetto - "Abbiamo rilevato una gradita disponibilità da parte dei detenuti. Siamo sicuri che avremo un buon risultato". Altri commenti sempre positivi, concludono il dibattito. "Si parla già di un progetto pilota" - come affermano Silvana Giambastiani, vice presidente del Gruppo Volontari Carcere, Luigi Rossi, responsabile zonale Asl piana di Lucca e Giuliana Martinelli, collaboratrice sanitaria, - "che potrebbe essere un'idea a doppio vantaggio, per il detenuto e per la collettività, da poter essere attuata in varie parti d'Italia, assieme a tutte le altre attività occupazionali per i detenuti".