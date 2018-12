Cronaca



Domenica 16 dicembre, giornata di festa per la Misericordia di Lucca. Ecco gli eventi

giovedì, 13 dicembre 2018, 19:00

Si prospetta una domenica intensa per l'Arciconfraternita di Misericordia di Lucca, che si prepara alla celebrazione di una serie di eventi importanti. Nella mattinata di domenica 16 dicembre, alle 11 (con prima convocazione alle ore 6), nella chiesa di San Salvatore in Mustolio, si terrà l'assemblea ordinaria dei confratelli per l'approvazione del bilancio preventivo 2019.

A seguire, alle ore 15, sempre nella chiesa della storica associazione, si terrà la messa celebrata dal correttore Don Lucio Malanca e la "Solenne Vestizione" dei nuovi Confratelli con la tradizionale cappa nera. Dopo il cerimoniale, sarà inaugurato il dipinto "Madonna con Bambino" e verrà poi aperto al pubblico il presepe artistico realizzato dal confratello Divo Stagi. Per finire, dopo le 16, ci sarà anche lo spazio per l'inaugurazione della nuova autoambulanza della Misericordia, che verrà messa a disposizione della cittadinanza per il servizio pubblico di trasporto sanitario, ordinario e di emergenza.

Il nuovo mezzo, attrezzato con le più moderne tecnologie per il soccorso in emergenza 118, è stato donato all' Arcicofraternita in memoria Giovanni Petrini e Liliana Baldocchi. Piena soddisfazione da parte del proposto sig. Cesare Rocchi, oltre che del direttivo e dei volontari stessi. "La nostra missione prosegue da secoli al servizio della nostra comunità. Con la giornata di domenica andiamo a consolidare sempre di più questo sodalizio che ci lega al bene per gli altri. Che Dio ne renda merito".

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Per informazioni, telefonare al centralino dell' Arciconfraternita al 0583.494902.