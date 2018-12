Cronaca



Donate 40 coperte per il "Piano Freddo"

venerdì, 7 dicembre 2018, 09:25

I Volontari della Sezione di Lucca del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (CISOM) hanno donato stamani ad una referente dell'amministrazione comunale lucchese ben 40 coperte, imbustate singolarmente, che verranno utilizzate per il "Piano Freddo", un progetto del comune di Lucca al quale anche il CISOM partecipa, in collaborazione con le altre associazioni di Volontariato del territorio costituenti il Tavolo Marginalità.

L'importante progetto, partito dal 1 dicembre e che durerà fino al 28 febbraio 2019, è costituito da una vera e propria rete di servizi inerente dormitori di emergenza, unità di strada e distribuzione kit di beni di prima necessità.

Le coperte, che dalla Sezione di Lucca del CISOM erano state raccolte in novembre con un apposito evento fatto in piazza XX Settembre, saranno quindi già usate per dare un aiuto ai senza fissa dimora e agli indigenti delle nostre zone, sia mediante il loro utilizzo nei dormitori predisposti, sia attraverso l'inserimento di queste nei kit con beni di prima necessità.

Il Capo Sezione di Lucca Davide Sallustio si esprime così in proposito: "La consegna di queste coperte al Comune di Lucca, per il Piano Freddo appena partito, rappresenta un'ottima concretizzazione della raccolta che abbiamo effettuato il mese scorso e denominata "Dona una coperta, salva una vita", oltre che una soddisfazione personale mia e di tutti gli infaticabili Volontari della Sezione da me guidata, sempre capaci di regalare con gioia il proprio tempo e lavorare in perfetta sinergia".

Il CISOM, il cui motto è "Seduli in accurrendo, alacres in succurrendo" ("Tempestivi nell'accorrere, efficaci nel soccorrere"), è una fondazione di diritto melitense con finalità di protezione civile, sociale, sanitario-assistenziale, umanitaria e di cooperazione. Il Corpo opera per portare assistenza e soccorso alle persone in stato di necessità, anche in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile.