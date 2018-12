Cronaca



Elisa Ricci: "Uno spettacolo di beneficenza per celebrare i 125 anni dell Croce Verde"

sabato, 1 dicembre 2018, 17:17

"Non solo Ippocrate" è il titolo dello show di beneficenza a cura dei Medici Artisti Italiani e con la regia di Michela Panigada, che andrà in scena stasera alle ore 21 al Teatro del Giglio, nell'ambito delle celebrazioni per i 125 anni della Croce Verde di Lucca. Lo show vedrà la partecipazione di Giulio D'Agnello & Mediterraneo, e avrà come ospite d'onore Alan Friedman. L'evento ha ricevuto il patrocinio della Provincia, dei comuni di Lucca e Capannori e dall'Asl, oltre che il sostegno e la collaborazione di numerose realtà territorio, segno tangibile del radicamento dell'associazione di volontariato.

In questa intervista, la presidente della Croce Verde di Lucca, Elisa Ricci, ci spiega la finalità dell'iniziativa e il lavoro che quotidianamente i suoi volontari svolgono a favore della comunità.

Presidente Ricci, qual è il significato dello spettacolo di stasera?

Lo spettacolo di stasera è uno spettacolo che si ripete dopo 25 anni, il primo è stato fatto in occasione dei 100 anni della Croce Verde. Il cast è tutto di medici, che provengono da tutta Italia e che hanno accolto il nostro desiderio di ripetere questo spettacolo. Il ricavato andrà alla Croce Verde, per portare avanti le varie attività dell'associazione ma soprattutto per finanziare la borsa di studio in medicina che è stata istituita quest'anno alla memoria del dottor Piero Mungai, presidente emerito della Croce Verde che purtroppo ci ha lasciato la primavera di quest'anno.

Chi era il dottor Piero Mungai?

Il dottor Mungai è stato volontario per tantissimi anni, ricoprendo tutti gli incarichi, da consigliere a presidente, per ben 12 anni. Ma soprattutto era molto conosciuto nel territorio lucchese perché era un medico con tantissimi pazienti. Era stimato e molto rinomato. Era una persona amante dell'arte e del bello, quindi lo spettacolo di stasera sarebbe stata una di quelle occasioni a cui non avrebbe mai voluto mancare.

Quali sono le attività svolte dall'associazione?

Le attività della Croce Verde saranno tutte elencate stasera, perché verrà proiettato il video realizzato nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro con i ragazzi del Passaglia. Saranno spiegate tutte le attività che facciamo in campo sanitario, sociale, di protezione civile e culturale. Tra l'altro, il prossimo venerdì (7 dicembre ndr), sempre con la finalità di raccolta fondi per la borsa di studio, è in programma una serata con esibizione di un coro gospel e di musica polifonica al San Francesco. E poi successivamente, il 15 dicembre, saranno inaugurati i nuovi mezzi presso la nostra sede sociale in viale Castracani, e anche un'ambulanza in memoria del dottor Piero Mungai.

Quanti sono i volontari della Croce Verde?

I volontari della Croce Verde sono oltre 900. Oltre a quelli di Lucca, ci sono le sezioni distaccate: la sezione Guamo nel comune di Capannori, la sezione Mediavalle nel comune di Coreglia e la sezione Garfagnana nel comune di Castelnuovo Garfagnana. Le attività principali in cui siamo impegnati sono quelle dell'emergenza, dell'ambulanza e poi in campo sociale nei trasporti. Senza poi trascurare la consegna dei pacchi alimentari alle famiglie bisognose, il dormitorio pubblico a Lucca e tante altre attività che portiamo avanti sempre in maniera continuativa, tutti i giorni dell'anno e spesso h24. Il nostro centralino è sempre attivo: come c'è un bisogno c'è la possibilità di chiamare in Croce Verde.

Perché diventare volontari della Croce Verde?

Perché è un'esperienza costruttiva che gratifica. Quindi è un'esperienza che consiglio a chiunque abbia un po' di tempo a disposizione. Che non vuol dire avere tempo tutti i giorni. Basta avere qualche ora una volta alla settimana, o anche una volta al mese. Anche poco tempo diventa molto utile per gli altri e per l'associazione.

Come si diventa soci?

Recandosi semplicemente presso una delle sedi della Croce Verde e compilando un modulo di richiesta socio, oppure sostenendoci semplicemente con una quota sociale. Il 14 gennaio inizierà il corso soccorritori per salire in ambulanza.