"Every life is light": inaugurata in piazza San Michele la nuova installazione di Andare oltre si può

sabato, 1 dicembre 2018, 21:41

di barbara ghiselli

E' stata inaugurata o meglio "accesa" alle 18 di sabato 1 dicembre in piazza San Michele la nuova installazione luminosa dell'associazione "Andare oltre si può" dal titolo "Every life is light", donata alla città in occasione del Natale. "E' un grande segno luminoso per Lucca – ha dichiarato Domenico Raimondi, art director dell'installazione e presidente di Andare oltre si può – e con le sue numerose luci (più di 300) vuole contribuire all'atmosfera natalizia della città e nello stesso tempo vuole invitare i visitatori a sostare, riflettere e a confrontarsi sul tema delle diversità e delle differenze e ricordare che ogni vita è preziosa, ogni persona è un dono e l'inclusione arricchisce ogni comunità e società ".

Ma cosa rappresenta? "Ognuno può vederci quello che vuole – ha continuato Raimondi – io ho pensato a un grande pacco dono per la città e, dato che come associazione, siamo rimasti molto colpiti dalle parole di Papa Francesco che ci ha ricordato che 'ogni vita è luce' ho pensato di esagerare quest'anno con l'illuminazione e di giocare con i colori simbolo del Natale ovvero il bianco, il rosso e il verde. ". Raimondi ha approfittato poi dell'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a realizzare l'opera.

"Questa installazione luminosa contiene sicuramente i caratteri dell'arte moderna e contemporanea – ha fatto presente il sindaco Alessandro Tambellini – infatti è molto nuova come forma, come struttura, come colori e come disposizioni delle luci. Trovo che questo innesto della contemporaneità in un contesto antico possa essere motivo di particolare interesse".

Il sindaco ha poi fatto presente che l'opera assomiglia a un monolite, che nonostante la compattezza e la durezza è attraversato da un'atmosfera, da una luce, in un senso e nell'altro. "E' un invito dunque – ha evidenziato Tambellini – a superare le barriere che abbiamo aprendoci agli altri, è un modo per riflettere ancora una volta sulla disabilità e sui grandi passi che sono stati fatti in questo campo, ma anche sui tanti che sono ancora sono da fare affinché tutti gli individui possano essere messi nelle condizioni più idonee per esprimersi al meglio".

Erano presenti all'inaugurazione dell'installazione luminosa anche Samuele Cosentino e Stefano Picchi dell'associazione Andare oltre si può e l'assessore alla cultura Stefano Ragghianti.