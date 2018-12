Fanno esplodere il bancomat del Credito Artigiano, indaga la polizia

Altri articoli in Cronaca

sabato, 1 dicembre 2018, 13:10

Taglio del nastro questa mattina e festa inaugurale nel pomeriggio per la prima Ludoteca comunale. Il comune di Lucca l'ha realizzata al Centro Il Bucaneve di Santa Maria a Colle nella ex scuola restituita alla popolazione grazie al Patto di Collaborazione Civica fra il comune stesso e cittadini

venerdì, 30 novembre 2018, 19:44

Erano presenti il presidente della sezione provinciale di Lucca Cav.Uff. Gino Franchi, il presidente nazionale Claudio Betti la presidente regionale Ellena Pioli, il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, il consigliere regionale Stefano Baccelli, e per il comune di Capannori l’assessore Ilaria Carmassi

venerdì, 30 novembre 2018, 16:00

E' accaduto questa mattina intorno alle ore 11.30. Dopo una rocambolesca fuga per le vie del centro cittadino, le volanti hanno arrestato un cittadino senegalese per rapina impropria ai danni del OVS del centro

giovedì, 29 novembre 2018, 19:38

Lavori in corso in piazza Grande: la giostra storica Bonani per tutte le prossime feste, da sabato 1 dicembre a dopo Befana, sarà presente in piazza Napoleone per la gioia dei piccini e anche degli adulti

giovedì, 29 novembre 2018, 16:18

Questa mattina il personale del comando della polizia municipale ha dato esecuzione a un decreto di sequestro della cannoniera est del baluardo San Regolo. Sottoposti ad indagine, figurerebbero il presidente dell'Opera delle Mura Alessandro Biancalana e i dirigenti comunali Giovanni Marchi e Maurizio Tani

giovedì, 29 novembre 2018, 14:44

Un gruppo numeroso di studenti del liceo artistico Stagi di Pietrasanta è arrivato sotto palazzo Ducale a Lucca per far sentire la sua voce ai dirigenti provinciali ed evidenziare i disagi presenti nella loro scuola, dovuti principalmente a una serie di problemi strutturali dell'edificio, e chiedere che vengano fatti degli...