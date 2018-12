Cronaca



Femia (Siap): "Questura di Lucca, struttura non idonea"

lunedì, 10 dicembre 2018, 13:27

Il segretario provinciale del S.I.A.P., Roberto Femia, torna a sollecitare gli organi preposti per rendere la Questura di Lucca idonea agli scopi istituzionali.

"Questa organizzazione sindacale - esordisce - ormai da anni cerca di sollecitare gli organi preposti sulla necessita, non più procrastinabile, di rendere la Questura di Lucca quantomeno minimamente idonea agli scopi istituzionali, ma senza ottenere alcun risultato".

"Nonostante le varie denunce - spiega -, la struttura, ormai da anni, non ha una cella di sicurezza, che è stata dichiarata inagibile, dove tenere i soggetti fermati\arrestati. Questo comporta il fatto che detti soggetti devono essere vigilati a vista così sottraendo personale al controllo del territorio. La struttura non è in grado di accogliere l’utenza diversamente abile per la presenza di macro barriere architettoniche e l’assenza di un’ascensore, qualora vengano superate le prime barriere architettoniche, in grado di ospitare le carrozzine".

"Grazie anche alle battaglie portate avanti da questa organizzazione sindacale - dichiara - sono stati inviati nove unita di rinforzo di cui sei agenti in prova con l’obbligo, per la Questura, di garantirne l’alloggio. Nonostante l'’arrivo di questi giovani agenti era previsto da diverso tempo, tra la caserma Mussi e la polizia stradale non vi è un alloggio idoneo tant’è che sono stati alloggiati presso il commissariato di Viareggio costringendoli a viaggiare tutti i giorni a proprie spese. Ciò comporta un dispendio economico non da poco per ragazzi che guadagnano circa 1.300 euro al mese".

"Negli anni - conclude - avevamo portato all’attenzione di tutte le autorità, comprese quelle locali, le problematiche e la necessita di trovare una soluzione ma senza alcun risultato".