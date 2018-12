Cronaca



Festa di Capodanno, scattano i divieti

venerdì, 28 dicembre 2018, 11:46

Per la festa di Capodanno in piazza San Martino scattano le limitazioni legate all'utilizzo di contenitori rigidi e all'alcol.

Lo dice l'ordinanza firmata stamani dal sindaco, che dalle 20.00 del 31 dicembre fino alle 8.00 del primo gennaio vieta agli esercizi di somministrazione del centro storico, anche attraverso i distributori automatici, di vendere bevande o cibi in contenitori rigidi come metallo o vetro. Coloro che prenderanno parte alla festa in piazza non potranno introdurre nell'area della manifestazione contenitori dello stesso tipo dalle 21.00 del 31 dicembre alle 6.00 del primo gennaio. A partire dalle 3.00 della notte di Capodanno e fino alle 8.00 del mattino, in centro storico non potranno nemmeno essere vendute e somministrate bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Per quanto riguarda in vece i botti di fine anno, l'amministrazione comunale ricorda che da quest'anno ilRegolamento di Polizia urbana vieta espressamente di accendere, lanciare e far esplodere qualsiasi artificio pirotecnico in luoghi pubblici o aperti al pubblico fra le 18.00 del 31 dicembre e le 8.00 del primo gennaio.