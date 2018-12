Cronaca



Firmate le convenzioni per la cura condivisa del fiume Serchio

sabato, 22 dicembre 2018, 14:55

di giulia del chiaro

Un fiume Serchio più sicuro e pulito con la firma delle convenzioni, avvenuta questa mattina, tra il consorzio di bonifica 1 Toscana Nord ed una serie di associazioni e gruppi del territorio che si impegneranno, con un progetto che rientra nel piano del consorzio “Salviamo le tartarughe marine”, nella cura condivisa e partecipata del fiume e del parco fluviale.

Sono otto le associazioni del territorio (Associazione uniti Oltreserchio, Associazione Aps percorso in fattoria, Patto dell’amministrazione condivisa, Associazione il Castello, Croce verde di Lucca e di Ponte a Moriano, Comitato paesano del Piaggione ed Associazione WWF alta Toscana nord) che questa mattina, al chiosco del ponte della terrazza Petroni, hanno firmato un patto che sancisce una loro collaborazione al fine di mantenere, preservare e curare sia il fiume che le limitrofe zone del parco fluviale. Un impegno che ha l’obiettivo di coprire tutto il territorio percorso dal fiume Serchio richiedendo un’attenzione costante ed una mobilitazione di diversi gruppi di cittadini nel preservare un’area di molti chilometri che va dalla zona del Piaggione fino al mare.

“Un bel patto – ha detto il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini – che testimonia l’importanza che la città attribuisce al fiume attorno a cui è nata e si è costruita. Si tratta di un passo importante con cui si affida anche alla cittadinanza, accanto alle istituzioni, la responsabilità di questo bene comune”. Si tratta, infatti, di un passaggio fondamentale per la manutenzione del fiume e del parco fluviale che richiedono un’attenzione costante, finalizzata anche alla prevenzione di rischi, che le associazioni ed i cittadini sono in grado di garantire. Una delle finalità sarà anche rivolta ad una maggiore attenzione per ciò che riguarda lo scarico dei rifiuti date le preoccupanti situazioni che, di recente, sono emerse in zona ovest.

“Fondamentale la diffusione di una cultura del fiume” ha sottolineato il segretario dell’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, Massimo Lucchesi, facendo emergere anche l’importanza di un lavoro, che l’autorità di bacino sta realizzando in tutto il distretto, da condurre nelle scuole per educare le giovani generazioni alla preservazione delle acque e del bene comune.

È stato il Presidente del Consorzio bonifica 1 Toscana Nord, Ismaele Ridolfi, a ricordare come proprio la collaborazione tra istituzioni e cittadini sia l’unica possibile combinazione vincente per proseguire poi sottolineando che “il 2018 è l’anno in cui si pone l’attenzione di tutto il mondo sul problema delle plastiche in mare e questa convenzione si sposa bene con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dato che il fiume è il principale canale attraverso cui i rifiuti plastici giungono al mare ed è per questo che il progetto, che mettiamo in essere oggi, rientra nel piano più ampio del Consorzio che risponde allo slogan ‘Salviamo le tartarughe marine. Salviamo il Mediterraneo’ andando ad agire all’origine del problema”.

Un aspetto fondamentale per la manutenzione del Serchio riguarderà la questione del taglio delle piante che, attorno al fiume, sarà potenziata dall’affidamento al Consorzio, da parte della Regione Toscana, di un milione e ottocento mila euro da destinare allo scopo. Ma le finalità principali del progetto restano due: da un lato generare un clima, diffuso nella cittadinanza, di maggiore attenzione all’ambiente e di crescita della sensibilità verso le problematiche idrogeologiche e, dall’altro, agire sulla sicurezza e sulla prevenzione dei rischi idrogeologici perché, ha fatto notare Ridolfi, “più i luoghi sono vissuti, fruiti e non abbandonati più sono controllati e di conseguenza sicuri”.