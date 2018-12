Cronaca



Gaia, braccia incrociate tra i lavoratori

giovedì, 20 dicembre 2018, 09:37

GAIA S.p.A. comunica i dati dello sciopero nazionale indetto da Cgil-Cisl-Uil, per l'intera giornata lavorativa di lunedì 17 dicembre. In provincia di Lucca il personale interessato allo sciopero era di 232 addetti e i lavoratori che hanno scioperato sono stati 113; in provincia di Massa Carrara interessati 239 addetti, hanno scioperato in 94; in provincia di Pistoia, 11 addetti interessati, hanno scioperato in 10. Totale dipendenti: 482 di cui 217 hanno aderito allo sciopero