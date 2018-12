Cronaca



Gira sul web l'appello per il canile ma l'assessore lo smentisce: "È falso"

giovedì, 20 dicembre 2018, 15:12

di eliseo biancalana

Scatta la mobilitazione sul web per raccogliere coperte per proteggere dal freddo alcuni cuccioli ospitati presso un canile privato a Parezzana, ma poi la circostanza risulta essere infondata. A darne notizia è l'assessore all'ambiente del comune di Capannori Matteo Francesconi, che si è recato presso il canile per verificare la situazione.

Nelle scorse settimane è molto circolato sul web un appello per inviare "cappottini" di varie taglie per i cani del canile di Parezzana che, a detta del messaggio, stavano "letteralmente morendo di freddo". L'appello conteneva inoltre un numero di telefono con cui prendere contatti. Venuto a sapere della cosa, l'assessore si è recato personalmente ieri pomeriggio al canile per verificare la situazione. Lì ha avuto modo di parlare con dei volontari attivi nella struttura.

"Mi hanno detto che è assolutamente falso" ha riferito l'assessore. Francesconi ha inoltre avuto modo di vedere gli animali. "I cani sono tutti in forma" ha sostenuto.

Non è chiaro al momento da chi sarebbe partito l'appello.