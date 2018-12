Il cordoglio di Confartigianato Imprese Lucca per la scomparsa di Roberto Del Debbio

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 17 dicembre 2018, 15:49

Si sblocca l'iter per il progetto di recupero e la messa in sicurezza della caserma dei Vigili del Fuoco di Lucca, con la Provincia che conta di procedere all'aggiudicazione della gara di appalto dei lavori nelle prossime settimane per aprire il cantiere tra la fine di gennaio e l'inizio di...

lunedì, 17 dicembre 2018, 14:56

A seguito della nota odierna con i rilevamenti condotti da Arpat, il Comune di Lucca ha emesso una nuova ordinanza a tutela della qualità dell'aria per limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti, l'accensione dei caminetti e contrastare l’inquinamento atmosferico secondo il Piano di azione comunale

lunedì, 17 dicembre 2018, 12:04

La sala operativa unificata permanente della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio ghiaccio valido dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 10 di domani, martedì 18 dicembre, in tutta la Toscana, ad eccezione delle zone costiere e delle isole dell'Arcipelago

lunedì, 17 dicembre 2018, 11:25

La giunta Tambellini vuole aumentare per il 2019 la soglia di reddito sotto la quale è prevista l'esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale sulla Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). Al tempo stesso è previsto un aumento delle aliquote per i redditi più alti

sabato, 15 dicembre 2018, 12:47

“Un grazie di cuore a tutti gli amici e le amiche che hanno partecipato alla cena di Natale della nostra associazione” ha detto il presidente di Luccasenzabarriere onlus, Domenico Passalacqua. Oltre 80 persone si sono trovate per l’evento della onlus, che si è svolto presso il ristorante Stefan di Porcari

sabato, 15 dicembre 2018, 12:38

Festosa invasione di supereroi oggi, nella pediatria dell'ospedale San Luca di Lucca.L'iniziativa è stata lanciata da Samantha Vellutini che nei giorni scorsi ha chiamato a raccolta tanti giovani amici lucchesi, che si sono travestiti da Spiderman, Batman ma anche da Biancaneve, da Masha e Orso e via dicendo