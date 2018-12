Illuminato il nuovo tratto di pista ciclopedonale di Sant'Anna

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 20 dicembre 2018, 21:27

Il giudice del tribunale di Lucca Gerardo Boragine è stato “fatto oggetto di pesanti insulti” sui social a seguito di un tweet del ministro Salvini a proposito della sentenza di assoluzione di 26 giovani processati per una manifestazione del 2015 a Viareggio contro il leader leghista

giovedì, 20 dicembre 2018, 19:23

Ancora una volta la magia del Natale, vista attraverso gli occhi dei bambini, ha pervaso il reparto di Pediatria dell’ospedale “San Luca” di Lucca

giovedì, 20 dicembre 2018, 15:43

Un brutto incidente, questa mattina poco dopo le 10, per un operaio di circa cinquant’anni, che stava lavorando sul ponteggio di un cantiere di lavoro nella zona del Morianse. L’uomo, nella caduta, pare abbia subito una serie di traumi per i quali, oltre all’auto-medica e all’ambulanza del 118, è stato...

giovedì, 20 dicembre 2018, 15:12

Scatta la mobilitazione sul web per raccogliere coperte per proteggere dal freddo alcuni cuccioli ospitati presso un canile privato a Parezzana, ma poi la circostanza risulta essere infondata. A darne notizia è l'assessore all'ambiente del comune di Capannori Matteo Francesconi, che si è recato presso il canile per verificare la...

giovedì, 20 dicembre 2018, 13:01

I carabinieri di Lucca hanno messo in carcere un cittadino peruviano 20enne, responsabile dei reati di rapina e ricettazione. Gli episodi contestati risalgono al 27 settembre, quando il giovane straniero, residente nel comune di Borgo a Mozzano, dove all’epoca si trovava sottoposto all’obbligo di firma per altri reati, era stato...

giovedì, 20 dicembre 2018, 12:55

Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato ieri mattina al fine di rafforzare i controlli e i necessari dispositivi di prevenzione volti a garantire il libero e sicuro svolgimento di tutte le iniziative programmate in occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno