Imbocca l’A/11 contromano: 8 mila euro di multa

lunedì, 24 dicembre 2018, 19:17

L'arte di saper fare pizze secondo la tradizionale ricetta napoletana da quest'anno patrimonio Unesco, sommata alla voglia di mettere a servizio dei più bisognosi il proprio tempo e il proprio locale per una sera. Ingredienti che hanno portato il pizzaiolo Salvatore Onorato ad ospitare in questa settimana 55 persone bisognose

lunedì, 24 dicembre 2018, 16:39

L'arcivescovo di Lucca monsignor Italo Castellani, nella sua tradizionale omelìa natalizia, parla di 'nostri rifugiati' invitando all'accoglienza senza se e senza ma e plaude al sindaco custode dei principi della Costituzione nella nostra città

lunedì, 24 dicembre 2018, 13:51

Singolare episodio in via Elisa all'incrocio con via degli Orti, questa mattina intorno a mezzogiorno, dove un tubo della condotta dell'acqua si è rotto, dando vita ad una vera e propria fontana a cielo aperto

domenica, 23 dicembre 2018, 18:13

Un brutto spettacolo quello che si è presentato questa mattina in via della Polveriera, la strada che da Montuolo sfocia all'imbocco del ponte di Ponte San Pietro sulla via Sarzanese, e che alcuni lettori residenti della zona ci hanno segnalato

domenica, 23 dicembre 2018, 01:23

Entrando nella piccola chiesina di San Benedetto in Gottella a Lucca in piazza Bernardini, sede della Confraternita dei Legnaioli, si rimane incantati davanti ad un Presepio d’altri tempi

domenica, 23 dicembre 2018, 01:20

Nel 50° anniversario dalla fondazione, torna la colazione di natale della Comunità di Sant’Egidio presso l’RSA Centro Anziani di Monte San Quirico