Incendio Monte Serra, fermato un sospetto

mercoledì, 19 dicembre 2018, 11:30

Gli investigatori avrebbero individuato il presunto piromane sulla base di una folta raccolta di testimonianze, che dopo mesi hanno portato al fermo dell'uomo. Secondo alcune indiscrezioni, pare che a seguito del delicato lavoro di indagini, gli inquirenti abbiano individuato ad oggi il probabile autore del terribile incendio che nel settembre scorso ha messo in ginocchio parte del territorio collinare del Monte Serra, mandando in fumo circa 1500 ettari di bosco.



A finire in carcere, e sempre sotto indagine, Si tratta di Giacomo Franceschi 37 anni di Calci, appartenente ad un'associazione dell'antincendio boschivo della zona pisana.