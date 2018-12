Cronaca



Incidente stradale a Montuolo: grave un anziano

domenica, 9 dicembre 2018, 20:10

di gabriele muratori

Grave incidente stradale poco prima delle 17 sulla via Pisana, di fronte alla chiesa di San Giovanni Battista. Uno dei due conducenti, un uomo di 77 anni, è rimasto gravemente ferito e dopo la prima valutazione dei sanitari, per lui è stato necessario l'immediato trasporto in elicottero. Pare che l'automobile C3 guidata dall'uomo, abbia invaso improvvisamente la corsia opposta, forse a causa di un malore, andando ad impattare con una vettura che procedeva nell'altro senso. Il ferito è stato quindi trasportato con l'ambulanza infermieristica della Misericordia di Lucca presso il campo Henderson a San Marco dove è stato affidato al personale di Pegaso per essere quindi trasferito all'ospedale di Cisanello. Meno gravi le condizioni dell'altro conducente, un uomo di circa cinquant'anni, trasportato al San Luca con l'ambulanza della Croce Verde in seguito ad un trauma facciale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lucca per estrarre i feriti dalle lamiere e la polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dei fatti. Problemi alla circolazione si sono inevitabilmente verificati fino alla rimozione dei due mezzi incidentati.