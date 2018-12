Cronaca



IUC, verso l'azzeramento della TASI per il 2019

mercoledì, 12 dicembre 2018, 10:08

di eliseo biancalana

Novità in arrivo per i contribuenti lucchesi: il comune di Lucca va verso l'azzeramento della TASI (Tributo sui servizi indivisibili) per il 2019. È quanto emerso durante l'odierna seduta della commissione bilancio, che si è svolta stamani a Palazzo Orsetti. Ma resta alta la polemica politica, con le minoranze che lamentano quello che ritengono essere un eccessivo livello di tassazione degli immobili.

Durante la seduta della commissione, presieduta da Chiara Martini (PD), è stata presentata dal vicesindaco Giovanni Lemucchi la proposta di delibera relativa all'approvazione delle aliquote dell'IUC e delle detrazioni relative alle componenti IMU e TASI. Sulla materia grava al momento l'incognita della manovra tributaria 2019, che potrebbe rivedere la disciplina. Di fronte a questo scenario, l'intenzione dell'amministrazione Tambellini è quella di azzerare del tutto la TASI, recuperando le relative aliquote nell'ambito dell'IMU. "Così facendo si semplificano sostanzialmente gli adempimenti dei contribuenti, chiamati ad applicare la sola IMU" è la giustificazione di Palazzo Orsetti.

La proposta di delibera prevede quindi di modificare l'IMU per il 2019 nel seguente modo: per le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non rientranti nell'esenzione, si prevede l'aliquota del 6 per mille, che ingloba la precedente aliquota TASI dell'1 per mille, al netto della maggiorazione dello 0,8 per mille che non è applicabile nel 2019; per i fabbricati D/5 non è più prevista un'aliquota specifica, rientrando essi sotto l'aliquota generale del 10,6 per mille, inglobando in tal modo la precedente aliquota TASI del 2,5 per mille, anche qui senza la maggiorazione dello 0,8 per mille, non applicabile nel 2019.

La proposta di delibera è passata con 3 voti a favore e 2 contrari. Critiche le opposizioni. "È un sistema di tassazione che vessa i cittadini" ha commentato Marco Martinelli (Forza Italia) che contesta come le aliquote IMU restino ai massimi livelli nel comune.