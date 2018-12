Cronaca



La Croce Verde ricorda Piero Mungai

mercoledì, 5 dicembre 2018, 12:24

Si terrà venerdì 7 dicembre la quarta edizione del concerto gospel natalizio organizzato dalla Croce Verde di Lucca, che quest'anno è dedicato alla memoria del suo ideatore, il dottor Piero Mungai. L'iniziativa rientra nelle celebrazioni dei 125 anni dell'associazione. Il concerto "Note per Piero" si terrà al Complesso San Francesco alle ore 21.15, con la partecipazione del Joyful Angels Lucca Gospel Choir e del Gruppo Vocale Stereo Tipi. L'ingresso è libero, i fondi raccolti serviranno a finanziare la borsa di studio in medicina dedicata a Mungai. Pubblichiamo di seguito un ricordo del presidente emerito dell'associazione scomparso la scorsa primavera.

"Piero era entrato a far parte della nostra associazione nel 1984 come volontario – ricorda la presidente della Croce Verde di Lucca Elisa Ricci –. Eletto più volte nel consiglio di amministrazione, ne era stato, dapprima, vicepresidente e, poi, per 12 anni consecutivi, presidente. Da novembre del 2017 il consiglio di amministrazione da poco insediatosi lo aveva dichiarato socio onorario per benemerenza e lo aveva nominato presidente emerito. Un'inesauribile energia e una profonda dedizione, sia nella professione, che nella vita associativa, lo hanno sempre contraddistinto. La sua forte personalità, unica e irripetibile, ha permeato l'associazione, tanto da farla definire "La Croce Verde del Mungai". Della Croce Verde è stato infatti il faro che con il suo esempio e il suo valore ha trasmesso a molti di noi cosa significa essere volontario e mettersi a disposizione degli altri. La sua presenza costante e la sua disponibilità immensa hanno portato la Croce Verde a diventare quella che è oggi: un'associazione con più di 2500 soci e oltre 1000 volontari, che opera in tutta la provincia di Lucca con le sue varie articolazioni dalla Garfagnana fino alla Versilia. Sotto la sua guida e il suo indirizzo l'associazione è cresciuta sia per numero di volontari, che per numero di sezioni. Del resto, egli era solito dire "Croce Verde c'è dove la cittadinanza ha bisogno". Il suo modo di fare estremamente colloquiale e affabile (come egli soleva dire: "In Croce Verde ci si dà tutti del tu") lo aveva fatto diventare non solo il Presidente e il punto di riferimento per ogni volontario, ma un amico di tutti. Piero conosceva ogni volontario e, quando ti incontrava per la prima volta, la prima cosa che faceva era accoglierti: si presentava e subito ti metteva a tuo agio, poi ti prendeva a braccetto e, per farti ambientare, ti portava a fare il giro della sede, di questa amata sede acquistata e ristrutturata anche per sua volontà. Era difficile dirgli di no, praticamente impossibile. Quando sotto i baffi spuntava quel suo sorriso sornione e negli occhi si accendeva quella luce di ferma determinazione, ognuno di noi veniva come rapito dal suo carisma e in men che non si dica la "sua causa" diveniva anche la nostra. Così ha coinvolto la maggior parte di noi in questa associazione, fino a tarda notte a parlare dei progetti futuri, sempre pronto ad ascoltarci".

"Piero – conclude il ricordo della presidente della Croce Verde –, l'eredità che ci hai lasciato è grande e ognuno di noi dovrà farsene carico, imparando a mettere a frutto ogni giorno quelli che sono stati i tuoi insegnamenti, progettando e affrontando il futuro con il consueto impegno e nel segno di quella "Humanitas" che è il tuo lascito più grande".