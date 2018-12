Cronaca



La Procura indaga sul canile municipale

martedì, 18 dicembre 2018, 13:34

La Procura di Lucca ha aperto un fascicolo sul canile municipale di Pontetetto: nel mirino, dopo la presentazione di un esposto, ci sarebbero la struttura (ovvero la sua rispondenza alle normative vigenti) e di conseguenza un accertamento delle condizioni in cui sono costretti a vivere gli animali, in particolare la misura regolamentare o meno delle gabbie e la dotazione dei locali necessari per le cure. La notizia viene confermata a mezza bocca nei corridoi del Comune.

A quanto si sa, tutto nasce anche dalla gara di appalto con cui l'amministrazione comunale ha individuato il nuovo gestore. Sotto la lente sarebbe finito anche il fatto che a vincere il bando è stata una cooperativa che ha chiesto di fare il sopralluogo una settimana dopo la scadenza dei termini.

Cosa accadrà ora? Intanto Palazzo Orsetti, probabilmente proprio a causa dell'iniziativa della magistratura, ha deciso una proroga della conduzione del canile di Pontetetto fino al 31 gennaio all'attuale gestore, che non è lo stesso che si è aggiudicato la gara per i prossimi tre anni.

Non è dato sapere invece se in Procura siano state già interrogate delle persone né se ci siano iscritti nel registro degli indagati. In via Galli Tassi si sarebbe ancora alla fase esplorativa, con tutte le opzioni ancora possibili: una svolta nell'inchiesta oppure l'archiviazione. In questi giorni, sul tema, ha colpito molto la lettera di un volontario che conosce bene il canile di Pontetetto. "L'amministrazione comunale ha deciso di tagliare anche sul benessere degli animali - scrive - Il canile municipale non rispetta le specifiche della legge 59 in diversi punti della stessa, ma anziché varare lavori di adeguamento, si tenta un disperato tentativo di aggirare la normativa disperdendo cani che occupano le sezioni incriminate non si sa dove. Fa strano che un sindaco insignito del premio animalista dell'anno abbia deliberato una tale linea. Fa strano che un'amministrazione che si dichiara all'avanguardia sulle tematiche ambientaliste e animaliste abbia avallato una tale decisione". Già, fa davvero strano. Vedremo allora cosa ne pensa la Procura. Non resta che attendere eventuali sviluppi.